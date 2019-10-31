مطار لاغوارديا بنيويورك يكشف النقاب عن صالة جديدة بتكلفة خيالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يستطيع المسافرون أخيراً التمتع بتجربة سفر أكثر سلاسة داخل مطار لاغوارديا القديم؟ ربما تكون صالة خطوط دلتا الجوية الجديدة بداية مبشرة لازدهار مطار لاغوارديا بمدينة نيويورك الأمريكية.

وصرّح محافظ مدينة نيويورك، أندرو كومو، خلال حفل افتتاح صالة خطوط دلتا الجوية الجديدة بمطار لاغوارديا، الثلاثاء، أن التجديد كان لابد منه، وسيخضع المطار لعملية تجديد شاملة تكلف نحو 8 مليارات دولار.

وكان المطار قد اكتسب سمعةً سلبية بجوه الكئيب، ورحلاته المتأخرة باستمرار، وعمليات البناء التي لا تنتهي، وعدم كفاءة منشآته.

تحتوي صالة المسافرين على بوابات جديدة تستوعب طائرات أكبر حجماً

وتعد صالة خطوط دلتا الجوية الجديدة، والتي استغرق تأسيسها مدة عامين، بمثابة المرحلة الأولى، وتبلغ تكلفتها 3.9 مليار دولار في المطار.

ويقول المدير الإداري لشركة الطيران في نيويورك، ريان مارزولو إنه من المقرر أن ينتهي المشروع الذي بدأ في أغسطس/آب 2017 بحلول عام 2026. ويوضح مارزولو أن المشروع يتضمن بالإجمال 4 مداخل متصلة بالمبنى الرئيسي، حيث يقوم الركاب بتسجيل إجراءات الوصول والمرور بنقاط التفتيش الأمني.

ويرى لاري ستودديفورد، مؤسس شركة ستودديفورد للحلول التقنية، وهي شركة استشارية لأمن المطارات وأنظمة الحقائب بولاية فرجينيا الأمريكية، إن قاعة لاغوارديا الجديدة تأتي بعد وقت طويل من الانتظار.

ويضيف ستودديفورد أنه متحمس لرؤية استبدال الصالات القديمة أخيراً، إذ قال: "لقد حان الوقت لتطوير المنشآت بوسائل الراحة والتقنيات التشغيلية التي تلبي متطلبات النمو القياسي في أعداد المسافرين".

يقدم مطعم "Flatiron Tavern & Provisions" داخل صالة خطوط دلتا للطيران الجديدة شطائر البرغر والأسماك وشرائح اللحم

وتنفق خطوط دلتا الجوية حوالي 3.3 مليار دولار لإعادة التصميم، بينما تقوم هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي بدفع قيمة كبيرة من مشروع التجديد، بمبلغ 600 مليون دولار.

وتشكل الصالة الجديدة جزءاً من عملية التجديد الهائلة التي يخضع لها المطار بأكمله، وهي ليست الأولى، إذ سبقها افتتاح صالة "B" التابعة للخطوط الجوية المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني 2018.

ويقول مارزولو إنه "في الأساس، ما نقوم به هو هدم المبنيين الحاليين C وD في أجزاء مختلفة وأوقات مختلفة وبناء صالة عصرية جديدة".

وكُشف النقاب عن صالة الركاب التي تبلغ مساحتها 105 ألف قدم مربع، في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وتقع الصالة العائمة، والمكونة من 7 بوابات، على الجانب الشرقي من مطار لاغوارديا، وتتميز بإطلالة رائعة على ملعب كرة القاعدة "Citi Field"، وهو مقر فريق "ميتس".

وتمتلك الصالة الجديدة وسائل راحة أكثر من إطلالتها البانورامية الرائعة، إذ هناك غرفة للتمريض، وغرفة لقضاء حاجة الكلاب التي يصطحبها المسافرين.

وإلى جانب الميزات البارزة التي طال انتظارها، تتضمن الصالة الجديدة ميزات أقل وضوحاً، كخط سيارات الأجرة المزدوج، وستعمل هذه الميزة على تقليل أوقات انتظار سيارات الأجرة، والتي امتدت في السابق إلى حوالي ساعة من الانتظار.

وهناك البوابات الكبيرة التي ستكون قادرة على استيعاب الطائرات الكبيرة.

ويقول مارزولو: "كانت لدينا سيناريوهات حيث تبدأ الرحلة مبكراً أو في الوقت المحدد، ولكن لم تكن هناك بوابة متاحة يمكن أن تتوقف فيها طائرة بحجم كبير. هذا من شأنه أن يتسبب في التأخير، ولكن يمكننا أن نكون أكثر كفاءة الآن."

وتقدم خطوط دلتا الجوية رحلات طيران من لاغوارديا أكثر من رحلاتها في مطار جون إف كينيدي الدولي، وهي حوالي 275 رحلة خلال أيام الذروة. وقد تساعد الصالة الجديدة كلياً في جعل مطار لاغوارديا الخيار الأفضل للمسافرين لدى اختيارهم بين المطارين.