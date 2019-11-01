إليك قائمة بالدول التي يصعب على حاملي الجنسية الأمريكية دخولها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عادة ما نسمع أنه من السهل لحاملي جواز السفر الأمريكي، السفر إلى أي دولة، إذ بحسب Henley Passport Index، بإمكان الأمريكيين دخول 184 دولة دون تأشيرة مما يجعل هذا الجواز، سادس أفضل جواز في العالم.

ولكن هذا لا يعني أنهم يستطيعون الذهاب إلى جميع الدول دون دفع رسوم معينة، إذ عليهم الحصول على تأشيرة قبل زيارة سور الصين العظيم أو المدينة المحرمة، كما عليهم دفع رسوم يومية واتباع قوانين صارمة في بوتان، وذلك لتقليل عدد السياح في الدولة.

إليكم قائمة بالدول التي يصعب للأمريكيين دخولها.

كوريا الشمالية:

خففت الدولة المعزولة، القيود على الزوار الأمريكيين في عام 2009، إذ فتحت الأبواب أمام عدد صغير من السياح حتى نهاية عام 2017، والتي أصدرت فيها الحكومة الأمريكية قراراً تنص فيه على أنه لم يعد من الممكن للسياح الأمريكيين زيارة الدولة بسبب "خطورة جسيمة ومتزايدة للاعتقال والاحتجاز لمدة طويلة".

كوبا:

استطاع السياح الأمريكيون دخول كوبا في النصف الأول من عام 2019، وذلك بعد أن سهلت القوانين، إذ قالت الحكومة الكوبية، إن أكثر من 140 ألف سائح أمريكي قد وصلوا على متن سفن في شهر مايو من هذا العام.

ولكن تلك المواكب توقفت بشكل مفاجئ بسبب القواعد الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، ولكن ما الذي تغير؟

أدرجت السفارة الأمريكية قائمة تتضمن 12 فئة يسمح لها بالسفر إلى كوبا، منها الجهات الصحفية والمشاريع الإنسانية، ولكن فئة "People-to-people"، التي اتبعها العديد من السياح قد أزيلت من القائمة.

إيران:

بدأ السياح بالدخول إلى إيران بشكل أكبر بعد استلام حسن روحاني الرئاسة في عام 2013، إلا أن آخر تقرير صادر عن موقع "Skift"، لفت إلى أن عدد الأمريكيين الذين يزورون إيران ينخفض.

ورغم أن الكثير من السياح الأمريكيين يحصلون على تأشيرات الدخول بأسابيع، إلا أن شركة "Intrepid Travel" تقترح عليهم إبقاء المدة مفتوحة بين 60 و90 يوماً لتلقي التأشيرة.

تركمانستان:

على الأمريكيين الذين يريدون السفر إلى هذه الدولة الحصول على رسالة رسمية من حكومة البلاد، إذ سيبقى الأشخاص دون الرسالة عالقين في مطار تركمانستان حتى يحجزوا تذكرة عودة إلى بلادهم.

روسيا:

على الأمريكيين الحصول على رسالة دعوى لدخول إلى روسيا، إذ يتعاون الكثير من السياح مع مراكز سياحية للتأكيد على الخطط وإصدار الرسالة.