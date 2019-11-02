دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل هناك بديل أقل تكلفة ويتميز بكونه صديقاً للبيئة من الـ"هايبرلوب" الخاص برجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل إيلون موسك؟ تعرف إلى التصميم الخاص بالمراهقة كارولين كراوتشلي من نيويورك، والتي اقترحته في تحدي "3M Young Scientist Challenge".

من المحتمل أن الطالبة كارولين كراوتشلي، والتي تبلغ من العمر 13 عاماً، قد ابتكرت نظام "هايبرلوب" أقل تكلفة ويتميز بكونه صديقاً للبيئة.

وفازت فكرة كراوتشلي بالمركز الثاني في تحدي سنوي يدعى "3M Young Scientist Challenge"، وهي تتمحور حول بناء أنابيب هوائية بجانب مسارات قطار متواجدة بالفعل.

صممت الطالبة كارولين كراوتشلي قطار "هايبرلوب" مبتكر.

وسوف تتنقل مجموعة من المكوك المغناطيسية خلال هذه الأنابيب المفرغة، وستكون متصلة بالقطارات التي تتحرك على المسارات المتواجدة بواسطة أذرع مغناطيسية.

وسيستغل هذا النظام مسارات القطار المتواجدة بالفعل، ما يقلل من كلفة البنية التحتية، ويقضي على مخاطر السلامة الناجمة عن دفع الركاب في الأنابيب، وفقاً لما قالته كراوتشلي.

كارولين كراوتشلي أثناء عرضها لتصميمها.

ولن يكون هناك حاجة لاستخدام القطارات لمحركات "ديزل" أو محركات كهربائية، ما يجعل القطارات أخف وزناً، وأكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود.

ويُعد هذا الجانب مهماً بالنسبة للمراهقة التي تهدف إلى إيجاد حلول لأزمة المناخ.

وتحدثت كراوتشلي عن اهتمامها بوسائل النقل في مقابلة مع CNN قائلةً: "إذا استطعنا جعل القطارات أكثر كفاءة، فإذاً، يمكننا القضاء على كمية السيارات، والشاحنات، والحافلات على الطريق".

وشجعها معلم العلوم الخاص بها على المشاركة في هذا التحدي، والذي يدعو طلبة المدارس المتوسطة في الولايات المتحدة إلى تقديم مقطع فيديو يوضح حلاً مبتكراً لإحدى مشاكل الحياة اليومية.

وبعد أن شعرت بالإلهام، قامت كراوتشلي بالكثير من البحث حول تصميمها، وحول قطار "هايبرلوب"، إضافةً إلى قطار "ماغليف".

ثم قامت برسم تصميمها على الورق، لتضعه لاحقاً في برنامج "Autodesk Inventor"، وهو برنامج حاسوب خاص للتصميم ثلاثي الأبعاد.

وشرحت المراهقة قائلةً: "إن تصميمي يمكن أن يكون أقل تكلفة وأكثر كفاءة من تقنية القطارات الموجودة حالياً. وهو أكثر أماناً من الهايبرلوب".

وأكّدت كراوتشلي أن تصميمها يعتمد على الطاقة المتجددة 100%، وينتج عن ذلك "إلغاء الحاجة إلى محرك ديزل، أو محرك كهربائي".