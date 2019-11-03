أفضل 10 رحلات بحرية من حول العالم لعام 2020

الأحد ،

نشر الأحد ، 03 نوفمبر / تشرين الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي المغامرات البحرية، وتملك الوقت الكافي لقضاء هذه المغامرات في المحيطات، فهذه الرحلات قد تكون مثالية لك.

ويستطيع المسافرون اليوم، قضاء رحلاتهم في التنقل من محيط إلى آخر عبر أفخم السفن. وتختلف الرحلات الصغيرة عن الكبيرة. ويكون المسافرون أكبر عمراً على متن الرحلات البحرية الضخمة، ويبحثون عن الرحلات المتوجهة إلى مناطق معينة، ويستطيع الأشخاص التبضع خلال الرحلة من الأسواق مرتفعة الثمن.

وعادة، ما يؤدي حجم السفينة دوراً رئيسياً، إذ تستطيع السفن الصغيرة التوقف لفترة أطول، مما يفسح المجال للمسافرين بتفحص الموقع لزمن أطول. كما أن السفن الصغيرة تستطيع الوقوف في الموانئ الصغيرة التي لا يمكن للسفن الكبيرة الوصول إليها.

إليكم أبرز سفن الرحلات البحرية التي ستنطلق خلال العامين المقبلين:

سفينة كونارد:

ستغطي الرحلة التي ستخوضها السفينة في عام 2020، 38 دولة في القارات الأربعة، كما أن سفينتا كونراد ستقومان برحلات كاملة حول العالم بدءاً من عام 2021، حيث ستنتقل سفينة The Queen Mary2 في الاتجاه التقليدي من الشرق إلى الغرب، بينما ستتجه سفينة Queen Victoria غرباً عبر قناة بنما.

رحلة العالم على متن سفينة Queen Mary 2:

المدة: 99 ليلة

التاريخ: من 10 يناير/كانون الثاني وحتى 18 أبريل/نيسان 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 14800دولار

السفينة: Queen Mary 2

ميناء المغادرة: نيويورك (113 ليلة) أو لندن 99 ليلة

ميناء الوصول: نيويورك (113 ليلة) أو لندن (99 ليلة)

سفينة كريستال:

تقدم كريستال الرحلات البحرية منذ أكثر من عقدين، كما تنتقل من ميامي إلى روما، إذ ستغطي رحلتها ثلاثة أرباع المناطق حول العالم.

رحلة العالم، على متن سفن Crystal:

المدة: 105 ليال

التاريخ: من 6 يناير/كانون الثاني وحتى 21 أبريل/نيسان 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 194000 دولار

السفينة: Crystal Serenity

ميناء المغادرة: ميامي

ميناء الوصول: روما

سفينة Silversea

تتمتع هذه السفية بعرضين، إذ يمكن لمحبي المغامرة اختيار سفينة "silver Cloud"، بينما يستطيع محبو الرحلات التقليدية، اختيار سفينة "Silver Whisper".

رحلة "Silver Whisper"

المدة: 150 يوماً

التاريخ: من 7 يناير/كانون الثاني حتى 6 يونيو/حزيران 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 61700 دولار

السفينة: Silver Whisper

ميناء المغادرة: فلوريدا

ميناء الوصول: نيويورك

رحلة The Uncharted World Tour

المدة: 167 يوماً

التاريخ: من 30 يناير/كانون الثاني وحتى 16 أبريل/نيسان 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 93000 دولار

السفينة: Silver Cloud

ميناء المغادرة: الأرجنتين

ميناء الوصول: النرويج

سفينة Seabourn

يغادر الركاب من ميامي ويتجهون شرقاً ويعبرون المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، ​​والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، والمحيط الهادئ، قبل النزول في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.

رحلة 2020 World Cruise:

المدة: 146 ليلة

التاريخ: من 4 يناير/كانون الثاني وحتى 28 مايو/آيار 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 66999 دولاراً

السفينة: Seabourn Sojourn

ميناء المغادرة: ميامي

ميناء الوصول: سان فرانسيسكو

سفينة Viking Cruises

هذه أطول رحلة متوفرة، إذ تتضمن 245 ليلة أو ما يقارب 8 أشهر على المحيط.

رحلة Viking Ultimate World Cruise

المدة: 245 ليلة

التواريخ: من 31 أغسطس/آب وحتى 2 مايو/آيار 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 82990 دولاراً

السفينة: Viking Sun

ميناء المغادرة: لندن

ميناء الوصول: لندن

سفينة Regent

تبدأ الرحلة من ميامي وتنتقل بعدها غرباً عبر قناة بنما والمحيط الهادئ، ثم تعود إلى ميامي.

وتكون الرحلة أقصر إن اختار المسافرون باقة 117 يوماً، إذ تتبع الرحلة طريقاً مشابهاً ولكنها تتوقف في برشلونة بدلاً من الذهاب إلى ميامي.

رحلة A World of Luxury

المدة: 131 ليلة

التاريخ: من 6 يناير/كانون الثاني وحتى 17 مايو/آيار 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 66700 دولار

السفينة: Seven seas Mariner

ميناء المغادرة: ميامي

ميناء الوصول: ميامي

سفينة MSC

تبدأ الرحلة من إيطاليا وتعود إلى الميناء ذاته بعد 119 يوم و49 محطة، كما أنه ستسافر الرحلة حول العالم باتجاه الغرب.

رحلات Around the World Cruise 2020 MSC

المدة: 117 ليلة

التاريخ: من 5 يناير/كانون الثاني وحتى 30 أبريل/نيسان 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار

السفينة: Msc Magnifica

ميناء المغادرة: إيطاليا

ميناء الوصول: إيطاليا

رحلة MSC Around the world cruise 2021

المدة: 119 ليلة

التاريخ: من 5 يناير/كانون الثاني وحتى 3 مايو/آيار 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار

السفينة: Msc Poesia

ميناء المغادرة: إيطاليا

ميناء الوصول: إيطاليا

سفينة Ocenia Cruises

النقطة القوية في هذه الرحلات هي الوجهات التي تركز عليها، إذ ترسو السفينة في حوالي 100 ميناء في 44 دولة مختلفة.

رحلة Around The World 2020

المدة: 180 أو 200 يوم

التاريخ: من 8 يناير/كانون الثاني وحتى 5 يوليو/تموز 2020

التكلفة: تبدأ الأسعار من 43300 دولار

السفينة: Insignia

ميناء المغادرة: ميامي

ميناء الوصول: سان فرانسيسكو أو نيويورك

سفينة Princess

يمنح الركاب على متن هذه السفينة الخيار بالنزول في ميناء فلوريدا أو كاليفورنيا

رحلة 111 Day World Cruise

المدة: 111 ليلة

التاريخ: من 3 يناير/كانون الثاني وحتى 25 أبريل/نيسان 2021

التكلفة: تبدأ الأسعار من 19999 دولاراً

رحلة Island Princess

ميناء المغادرة: ثكنة لورديل أو لوس أنجلس

ميناء الوصول: ثكنة لورديل أو لوس أنجلس

سفينة Costa Cruises

سافر أكثر من 60 ألف شخص على متن هذه السفن منذ 2011.

رحلة World Tour 2020 (بيعت كل التذاكر):

المدة: 113 يوماً

التاريخ: من 5 يناير/كانون الأول وحتى 26 أبريل/نيسان 2020

السفينة: Costa Deliziosa

ميناء المغادرة: إيطاليا

ميناء الوصول: إيطاليا