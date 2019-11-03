أفضل 10 رحلات بحرية من حول العالم لعام 2020
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي المغامرات البحرية، وتملك الوقت الكافي لقضاء هذه المغامرات في المحيطات، فهذه الرحلات قد تكون مثالية لك.
ويستطيع المسافرون اليوم، قضاء رحلاتهم في التنقل من محيط إلى آخر عبر أفخم السفن. وتختلف الرحلات الصغيرة عن الكبيرة. ويكون المسافرون أكبر عمراً على متن الرحلات البحرية الضخمة، ويبحثون عن الرحلات المتوجهة إلى مناطق معينة، ويستطيع الأشخاص التبضع خلال الرحلة من الأسواق مرتفعة الثمن.
وعادة، ما يؤدي حجم السفينة دوراً رئيسياً، إذ تستطيع السفن الصغيرة التوقف لفترة أطول، مما يفسح المجال للمسافرين بتفحص الموقع لزمن أطول. كما أن السفن الصغيرة تستطيع الوقوف في الموانئ الصغيرة التي لا يمكن للسفن الكبيرة الوصول إليها.
إليكم أبرز سفن الرحلات البحرية التي ستنطلق خلال العامين المقبلين:
سفينة كونارد:
ستغطي الرحلة التي ستخوضها السفينة في عام 2020، 38 دولة في القارات الأربعة، كما أن سفينتا كونراد ستقومان برحلات كاملة حول العالم بدءاً من عام 2021، حيث ستنتقل سفينة The Queen Mary2 في الاتجاه التقليدي من الشرق إلى الغرب، بينما ستتجه سفينة Queen Victoria غرباً عبر قناة بنما.
رحلة العالم على متن سفينة Queen Mary 2:
المدة: 99 ليلة
التاريخ: من 10 يناير/كانون الثاني وحتى 18 أبريل/نيسان 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 14800دولار
السفينة: Queen Mary 2
ميناء المغادرة: نيويورك (113 ليلة) أو لندن 99 ليلة
ميناء الوصول: نيويورك (113 ليلة) أو لندن (99 ليلة)
سفينة كريستال:
تقدم كريستال الرحلات البحرية منذ أكثر من عقدين، كما تنتقل من ميامي إلى روما، إذ ستغطي رحلتها ثلاثة أرباع المناطق حول العالم.
رحلة العالم، على متن سفن Crystal:
المدة: 105 ليال
التاريخ: من 6 يناير/كانون الثاني وحتى 21 أبريل/نيسان 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 194000 دولار
السفينة: Crystal Serenity
ميناء المغادرة: ميامي
ميناء الوصول: روما
سفينة Silversea
تتمتع هذه السفية بعرضين، إذ يمكن لمحبي المغامرة اختيار سفينة "silver Cloud"، بينما يستطيع محبو الرحلات التقليدية، اختيار سفينة "Silver Whisper".
رحلة "Silver Whisper"
المدة: 150 يوماً
التاريخ: من 7 يناير/كانون الثاني حتى 6 يونيو/حزيران 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 61700 دولار
السفينة: Silver Whisper
ميناء المغادرة: فلوريدا
ميناء الوصول: نيويورك
رحلة The Uncharted World Tour
المدة: 167 يوماً
التاريخ: من 30 يناير/كانون الثاني وحتى 16 أبريل/نيسان 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 93000 دولار
السفينة: Silver Cloud
ميناء المغادرة: الأرجنتين
ميناء الوصول: النرويج
سفينة Seabourn
يغادر الركاب من ميامي ويتجهون شرقاً ويعبرون المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، والمحيط الهادئ، قبل النزول في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.
رحلة 2020 World Cruise:
المدة: 146 ليلة
التاريخ: من 4 يناير/كانون الثاني وحتى 28 مايو/آيار 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 66999 دولاراً
السفينة: Seabourn Sojourn
ميناء المغادرة: ميامي
ميناء الوصول: سان فرانسيسكو
سفينة Viking Cruises
هذه أطول رحلة متوفرة، إذ تتضمن 245 ليلة أو ما يقارب 8 أشهر على المحيط.
رحلة Viking Ultimate World Cruise
المدة: 245 ليلة
التواريخ: من 31 أغسطس/آب وحتى 2 مايو/آيار 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 82990 دولاراً
السفينة: Viking Sun
ميناء المغادرة: لندن
ميناء الوصول: لندن
سفينة Regent
تبدأ الرحلة من ميامي وتنتقل بعدها غرباً عبر قناة بنما والمحيط الهادئ، ثم تعود إلى ميامي.
وتكون الرحلة أقصر إن اختار المسافرون باقة 117 يوماً، إذ تتبع الرحلة طريقاً مشابهاً ولكنها تتوقف في برشلونة بدلاً من الذهاب إلى ميامي.
رحلة A World of Luxury
المدة: 131 ليلة
التاريخ: من 6 يناير/كانون الثاني وحتى 17 مايو/آيار 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 66700 دولار
السفينة: Seven seas Mariner
ميناء المغادرة: ميامي
ميناء الوصول: ميامي
سفينة MSC
تبدأ الرحلة من إيطاليا وتعود إلى الميناء ذاته بعد 119 يوم و49 محطة، كما أنه ستسافر الرحلة حول العالم باتجاه الغرب.
رحلات Around the World Cruise 2020 MSC
المدة: 117 ليلة
التاريخ: من 5 يناير/كانون الثاني وحتى 30 أبريل/نيسان 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار
السفينة: Msc Magnifica
ميناء المغادرة: إيطاليا
ميناء الوصول: إيطاليا
رحلة MSC Around the world cruise 2021
المدة: 119 ليلة
التاريخ: من 5 يناير/كانون الثاني وحتى 3 مايو/آيار 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 15000 دولار
السفينة: Msc Poesia
ميناء المغادرة: إيطاليا
ميناء الوصول: إيطاليا
سفينة Ocenia Cruises
النقطة القوية في هذه الرحلات هي الوجهات التي تركز عليها، إذ ترسو السفينة في حوالي 100 ميناء في 44 دولة مختلفة.
رحلة Around The World 2020
المدة: 180 أو 200 يوم
التاريخ: من 8 يناير/كانون الثاني وحتى 5 يوليو/تموز 2020
التكلفة: تبدأ الأسعار من 43300 دولار
السفينة: Insignia
ميناء المغادرة: ميامي
ميناء الوصول: سان فرانسيسكو أو نيويورك
سفينة Princess
يمنح الركاب على متن هذه السفينة الخيار بالنزول في ميناء فلوريدا أو كاليفورنيا
رحلة 111 Day World Cruise
المدة: 111 ليلة
التاريخ: من 3 يناير/كانون الثاني وحتى 25 أبريل/نيسان 2021
التكلفة: تبدأ الأسعار من 19999 دولاراً
رحلة Island Princess
ميناء المغادرة: ثكنة لورديل أو لوس أنجلس
ميناء الوصول: ثكنة لورديل أو لوس أنجلس
سفينة Costa Cruises
سافر أكثر من 60 ألف شخص على متن هذه السفن منذ 2011.
رحلة World Tour 2020 (بيعت كل التذاكر):
المدة: 113 يوماً
التاريخ: من 5 يناير/كانون الأول وحتى 26 أبريل/نيسان 2020
السفينة: Costa Deliziosa
ميناء المغادرة: إيطاليا
ميناء الوصول: إيطاليا