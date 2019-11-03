دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الفنانة الأمريكية، كايتي بيري، صورا لها على صفحتها بإنستغرام، خلال زيارتها للأهرامات في مصر، بتعليق تحدثت فيه عن معتقد عند المصريين القدماء حول الرحلة إلى ما بعد الحياة.

وقالت بيري في تعليقها: "يعتقد المصريون القدماء أنه وعندما تقدم قلبك سيقاس وزنه، وعليه أن يكون أقل من وزن الريشة ليتأهل لرحلة ما بعد الحياة".

وتابعت قائلة: "أمي تسميني ريشة منذ أن كنت طفلة صغيرة وآمل بعد كل ما قيل وعمل أن يكون قلبي خفيفا كواحد (ريشة) هذه 35".

ونشرت بيري أربع صور لها عند الأهرامات إحداها تظهرها متسلقة لهرم إلى جانب صور أخرى.

وفي سياق منفصل، سبق لبيري التعبير عن ميولها السياسي إذ برزت خلال الانتخابات الأمريكية السابقة العام 2016، في فيديو للحث على التصويت، وتعرت بيري، أحد أنصار المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، في الفيديو الدعائي، لتعبر عن سهولة الذهاب إلى التصويت، وانضمت إليها كذلك المطربة مادونا.