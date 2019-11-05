دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يفكر بالشخص الذي قد يجلس بجانبه في رحلة طيران طويلة، متأملاً أن لا يكون بجوار طفل يبكي أو شخص بلا جوارب.. ولكن، ما رأيك إذا جلست برفقة خنزير، يصل وزنه إلى 30 كيلوغراماً؟

وتصطحب ميغان بيبودي، خنزيرها "هاملت"، الذي يصنف كحيوان وظيفته الدعم العاطفي، إلى قمرة الطائرة حتى يساعدها في التخفيف من قلقها أثناء الطيران، على الأقل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت بيبودي: "وجوده يجعلني أكثر هدوئاً، فهو يصرف انتباهي عن محيطي عندما أشعر بالقلق".

ويُشار إلى أن عدد الركاب، الذين يصطحبون الحيوانات برفقتهم، في تزايد بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحجة تخفيف توترهم عند التحليق في الجو.

وكانت هذه الظاهرة قد أثارت نقاشاً وأسئلة عديدة حول حيوانات الدعم العاطفي، منها اصطحاب الركاب لحيواناتهم الأليفة بهدف تخطي رسوم السفر، والتأثير الذي تتركه الحيوانات على الطاقم الجوي.

وغالباً ما تساعد هذه الحيوانات من تخفيف هلع الأشخاص، الذين يهابون السفر أو الذين يعانون من أمراض صحية عقلية.

وقبل الصعود على متن الطائرة، ينبغي تقديم خطاب أو رسالة من شخص يعمل في مجال الصحة العقلية، إذ يجب أن تشير الرسالة إلى أهمية اصطحاب المسافر لحيوانه الأليف، دون التطرق لتفاصيل المرض.

وسمحت وزارة النقل الأمريكية باصطحاب حيوانات الدعم العاطفي في أي رحلة طيران، مقرها الولايات المتحدة. ولكن، بإمكان شركة الطيران أن ترفض طلب المسافر إذا اعتقدت أن الحيوانات قد تشكل تهديداً على صحة وسلامة الركاب.

ولكن، غالباً ما يحصل بعض الأشخاص على هذه الرسالة أو الخطاب مقابل مبلغ مادي، عبر خدمة على الإنترنت.

وبدورها، أوضحت كاساندرا بونيس، وهي من بين الأكاديميين الذين يبحثون في قضايا تحديات اصطحاب حيوانات الدعم العاطفي: "نحن ندرك طلبات الركاب ومتخصصي الصحة العقلية لكتابة هذه الرسائل، لذا قررنا البحث والتحقيق أكثر".

وبعد وقوع العديد من الحوادث خلال الرحلات الجوية، طبقت بعض شركات الطيران قواعد جديدة حول اصطحاب الركاب لحيواناتهم الأليفة.

وعلى سبيل المثال، تنص شركة الخطوط الجوية المتحدة قانوناً لا يسمح باصطحاب الحيوانات، ما عدا الكلب أو القطة. وأوضحت أنه إذا كان نوعاً آخر من الحيوانات، فيجب الالتزام بقواعد وزارة النقل الأمريكية.

وتقول خطوط "ساوث ويست" الجوية إنها "لا تقبل بأنواع غريبة أو غير عادية من الحيوانات". وفي حال قدم الراكب رسالة تؤكد أهمية اصطحابه للحيوان، فيجب وضعه بعلبة خاصة أسفل المقعد أو أمام المسافر.

ويُذكر أنه لا تسمح معظم شركات الطيران الأوروبية بدخول حيوانات الدعم العاطفي إلى قمرة الركاب، عدا الكلاب المساعدة. وبدورها، أوضحت بيبودي أنه "سيكون مذهلاً إذا خُصصت بعض الرحلات للأشخاص المسافرين برفقة حيواناتهم".