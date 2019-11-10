دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على وافد يحمل الجنسية التركية بعد "محاولة سرقة" قطع أثرية من معرض معني بآثار الحرمين الشريفين وعماراتهما.

جاء ذلك في بيان تلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية: "تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على وافد أجنبي تركي الجنسية حاول القيام بسرقة بعض الآثار الكائنة بمعرض عمارة الحرمين الشريفين، وأكدت مصادر إعلامية أن الوافد التركي تسلل إلى المعرض قبيل فجر يوم أمس محاولا سرقة بعض الآثار القديمة في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض على اللص أثناء تنفيذه العملية".

وأثارت هذه الأنباء تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ربطها مغردون بتقرير تركي رسمي سابق عن وجود قطع من الحجز الأسود في مسجد " صوقوللو محمد باشا" في إسطنبول.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء في ردودهم وتعليقاتهم على هذه الأنباء: