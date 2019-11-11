لا يقبل أياً كان حتى إن دفع.. ما معايير المدرب الأعلى أجراً بالإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى العديد من الأشخاص إلى الحصول على الأفضل في شتى المجالات، ويبحث هؤلاء عن الخدمات المميزة والنشاطات المختلفة، فماذا لو كانوا يريدون الحصول على التدريب "المثالي"؟

وتتضمن دبي العديد من البرامج والنشاطات مرتفعة الثمن، ولكن ماذا لو يبلغ ثمن التمرين الرياضي الذي تريد الحصول عليه 36 ألف درهم، أي ما يعادل 9800 دولار لتدريب يستمر لمدة 28 يوماً.

ويقدم المدرب الذي يقول إنه "الأعلى أجراً في الإمارات" تدريباً خصوصياً لمدة 28 يوماً بمبلغ يساوي 9800 دولار، ولكن ما الذي يميز هذا التدريب، وكيف تختلف صالته الرياضية عن غيرها من الصالات؟

وقال أمير صديقي، الذي يعمل في مهنة التدريب منذ 20 عاماً تقريباً في مقابلة مع موقع CNN بالعربية (بالفيديو أعلاه)، إن الذي يميز هذا التدريب هو جودته وثمنه، لافتاً إلى أن الشخص الذي سيختار البرنامج، عليه أن يسلّم كل جدوله للمدرّب لمدة 28 يوماً.

ولا يقبل المدرب "الأعلى أجراً" في الإمارات أي شخص يقدم للبرنامج، بل من الممكن أن يرفض الطلب، إذ يقول إنه سيرفض أي شخص قد يكون غير جاهزاً للتدريبات، ويعتمد في مرحلة قبول ورفض الطلبات على "حدسه".