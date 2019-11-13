دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت المغنية اللبنانية نيكول سابا مؤخراً بمقطع فيديو سُجل داخل قمرة قيادة على متن إحدى الطائرات.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة اللبنانية على حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت سابا وهي تجلس بين طيارين لبنانيين، وترتدي القبعة الخاصة بقبطان الطائرة.

وصاحب الفيديو رسالة كتبت فيها المغنية: "مرحباً من السماء. مع أفضل الطيارين اللبنانيين".

وفي الفيديو، ذكرت المغنية أن رحلتها في الطائرة، والتي اتجهت من العاصمة المصرية، القاهرة، إلى لبنان، كانت "أفضل رحلة في العالم".

وتواجدت الفنانة في القاهرة الأسبوع الماضي، وذلك لإحياء حفل في نادي الزهور في العاصمة.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان المصري محمد رمضان أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك عندما نشر مقطع فيديو له وهو يقود طائرة أثناء توجهه من مصر إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة إطلاق منتدى صناعة الترفيه بالرياض "Joy Forum19".

ويبين الفيديو الفنان المصري وهو يتوجه إلى قمرة القيادة الخاصة بالطائرة، ويجلس في مقعد أحد الطيارين.