دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جذاب بطبيعته وساحر بتعدّد ألوانه التي تبرز تدرجات الأزرق.. لن يمكنك إزاحة نظرك بسهولة، فجماله سيأسرك حتماً من الوهلة الأولى، خاصة في وقت العصر أو ما قبل غروب الشمس.

ولطالما تميزت محافظة الوجه بتعدد شواطئها الخلّابة، وتحديداً شاطئ شرم حواز، الذي يقع في الجانب الشمالي للمحافظة، بالمملكة العربية السعودية.

وكان تعدد ألوان الشاطئ قد لفت انتباه المصور السعودي، محمد الشريف. وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور: "أبحث عن الجمال في المحافظة، حتى أسلط عليه الضوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وإذا زرت شاطئ شرم حواز في السعودية، لن تستمتع بجماله فقط، بل أيضاً بأحد أبرز معالم المنطقة. وعلى جانب الشاطئ، ستجد حطام سفينة قديمة، عمرها حوالي 80 عاماً، كانت تُستخدم لجلب البضائع من مصر والسودان.

وبدوره، أوضح المصور السعودي أن السفينة، وهي تعود لأحد تجار المحافظة المعروفين، قد رست على الشاطئ بهدف إصلاحها. ولكن، لم تكتمل صيانتها في ذلك الوقت، حتى أصبحت معلماً من معالم محافظة الوجه.

وغالباً ما يزور هذا الشاطئ الساحر هواة الغوص والصيد، إذ وصفه الشريف بكونه بركة سباحة طبيعية تدخلها الأمواج من جهة واحدة، عبر ممر ضيق.

وكان المصور قد وقع في حب وعشق كاميرته عام 2000، واستخدمها كوسيلة لعكس جمال طبيعة بلاده وتوثيق أبرز أماكنها التراثية والقديمة، حتى باتت الكاميرا جزءاً من حياته الشخصية والمهنية.

ويُشار إلى أن الشريف قد حصل على المركز الثالث في "مسابقة ألوان السعودية 2018"، التي تُشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. كما حاز على جوائز عديدة في مسابقات المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة بمعارض مختلفة.