دبي، الإمارات العربيىة المتحدة (CNN)-- "عوار قلب"، و"حبيبي قلبي"، و"عبود"، و"بنات عجمان"، و"حسن مطر"، و"جميرا تايم".. هذه ليست سوى أسماء غريبة لشطائر ومشروبات مختلفة. وبمجرد ما أن تفتح قائمة الطعام، سيراودك الفضول حول قصة التسميات غير المألوفة، التي كانت هذه الكافتيريا أول من بدأتها.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تعاني من ألم الحب وعذابه أو حتى تشعر بضغط نفسي من مشاغل الحياة، فلن تحتاج في هذه اللحظة سوى إلى عصير "عوار قلب"، الذي قد يزيل همومك.

وفي أحد شوارع مدينة دبي، وتحديداً شارع الجميرا، لاقت كافتيريا "الإجازة" صدى واسعاً رغم صغر مساحتها، بحيث يزورها غالبية المواطنين وسكان البلاد.

وبسبب لذة شطائرها وعصائرها، نجحت كافتيريا "الإجازة" في استقطاب جميع الطبقات المجتمعية المختلفة. ليس ذلك فحسب، وإنما تسعى أيضاً إلى مواكبة جيل اليوم بإطلاق أسماء حديثة على أطباقها وعصائرها.. فكوكتيل "ببجي"، على سبيل المثال، سُمي نسبة إلى لعبة "ببجي" التي اشتهرت في الآونة الأخيرة بين الشباب.

وقال المدير التنفيذي للكافتيريا، شمس الدين مودادي، لموقع CNN بالعربية، إن شاورما "حسن مطر" تُعد أحد أشهر شطائر "الإجازة"، حيث تسعى الكافتيريا إلى تقديمها بطريقة فريدة ومميزة، موضحاً أن ما يزيد عن ألف شطيرة تُباع بشكل يومي.

ويُذكر، أن الكافتيريا قد افتتحت في عام 1990، من قبل المؤسسين حسن وعبدالرحمن أنجاديكافيث. فهي لا تعد أحد أقدم الكافتيريات بدبي فحسب، وإنما أيضاً الرائدة في طرح فكرة الأسماء الغريبة.