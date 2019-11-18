دب باندا يسافر من أمريكا إلى الصين على متن طائرة خاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يركب دب الباندا "باي باي"، على متن طائرة خاصة من واشنطن إلى الصين، ويستمتع بمأكولاته المفضلة، وسلسلة من الأغاني المختارة له شخصياً.

ويسافر الباندا، الذي ولد في حديقة "سيمثونيان" الوطنية في عام 2015، على متن طائرة من طراز "بوينغ 777F"، الملقبة بـ "باندا إكسبرس"، وذلك وفقاً للاتفاق المنعقد بين الصين والحديقة.

وتنص الاتفاقية على أن جميع الحيوانات التي وُلدت في الحديقة عليها الانتقال للصين وهي في الرابعة من العمر، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لحديقة الحيوانات. ومن المتوقع للباندا أن يغادر يوم الثلاثاء، كما أنه حصل على حفلات وداع من المعجبين قبل انتقاله إلى الصين.

وقال مدير الحديقة، ستيف مونفورت، إن "باي باي هو جزء من العائلة"، مضيفاً: " اهتم فريقنا بالباندا وتعلموا منه، برفقة الملايين، الذين أحبوا رؤيته وهو يكبر".

وقالت شركة "FedEx" المسؤولة عن نقله، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، إن الباندا سيكون الشيء الوحيد الذي ينتقل على متن طائرة الشحن، بالإضافة إلى 66 رطلاً من البامبو، والطعام، والشراب، كما اختيرت أوقات النقل، لتريح "باي باي"، إذ انتظر مرافقوه حتى انتهاء موجة الحر، ليكون مرتاحاً أكثر عند السفر.

ويذكر أن الاتفاق بين حديقة الحيوانات والصين، تعتبر جزءاً من مشروع لإنقاذ الباندا الكبير، المدرج ضمن قائمة "الحيوانات المهددة بالخطر" وفقاً للاتحاد الدولي لحماية البيئة.