شرط غريب من نوعه للفوز بشراب مجاني في هذه الحانة بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الجسم النحيل قد لا يكون حليفك في النشاط الذي يقوم به ملهى "Fusion" بدبي، إذ أعلن الملهى عن نشاط غريب من نوعه، حيث تقوم السيدات بكتابة وزنهن على ورقة وإعطائها إلى النادل، للحصول على شراب مجاني بقيمة وزنهن.

وقال مدير المأكولات والمشروبات في فندق "كاستيلز"، الذي يتضمن الملهى، أنيل كومار، إن الهدف من هذا الشرط لا يكمن فقط في إضافة عنصر المرح على تجربة الزائرين، بل أيضاً في إضفاء الثقة على النساء مهما اختلفن.

ويضع الملهى ميزاناً أمام الباب، ولكنه لا يرغم السيدات على استخدامه قبل كتابة الوزن، بل من الممكن أن يكتبن وزنهن دون الخضوع لعملية القياس مباشرة، إذ يعادل الكيلوغرام الواحد درهماً واحداً من قيمة الشراب.

وتراوحت الأرقام التي حصل عليها الملهى، إذ أشار أنيل كومار إلى أن أقلها كان 32 كيلوغراماً، بينما كان أعلاها يتجاوز 100 كيلوغرام، على حد تعبيره.

أما فيما يتعلق بردود فعل الزوار فقال كومار إنها كانت "إيجابية حتى الآن"، مما دفع الملهى إلى إطالة فترة العرض، لإعطاء النساء اللواتي يأتين إلى الحانة مشروباً مجانياً، ولكن بطريقة ممتعة ومرحة.