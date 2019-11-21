شرط يخولك الإقامة في هذا الفندق باليابان مقابل دولار..فما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن استلم، تيتسويا أينو، البالغ من العمر 27 عاماً، إدارة فندق جدته، المتمركز في مدينة فوكوكا اليابانية، بدأ التفكير بطرق يستطيع فيها تحسين الوضع الاقتصادي للفندق، لذا قرّر منح الزوار فرصة المكوث في غرفة بقيمة دولار واحد بالليلة، ولكن ما هو الشرط؟

ويمكن للزوار قضاء ليلة في فندق أساهي ريوكان، بدولار واحد، شرط قبولهم بتوثيق إقامتهم هناك باستخدام كاميرا موجودة في الغرفة، وإذا وافقوا، يعني ذلك أنهم أعطوا الإذن لصاحب الفندق بتسجيل فترة بقائهم مباشرة ولكن دون إضافة الصوت للفيديو.

وتبث هذه التسجيلات على قناة يوتيوب الخاصة بالفندق، مما يعني أن الدخل لن يأتي من الدولار المدفوع بل من الدعايات والتفاعل الذي يحصده الفيديو.

وبدوره قال أينو، لـCNN إن للزوار الحق في إطفاء الإنارة ولن يتم التصوير في الحمام، مشيراً إلى أن الفندق يقع في الجهة الرخيصة من المدينة، لذا كان من المهم إضافة عنصر مميز ليتكلم عنه الجميع.

وحتى الآن، وافق أربعة ضيوف على عرض قضاء ليلة مقابل دولار واحد، الذي بدأ الفندق بتقديمه الشهر الماضي. ويرى أينو، إن الناس هذه الأيام، "لا يأبهون بموضوع الخصوصية كثيراً"، مما يجعلهم غير ممانعين لتصويرهم ليوم واحد.

وعندما لا يأخذ الزوار باقة الإقامة في الفندق بدولار واحد، يبث أينو فيديو لنفسه وهو يعمل في المكتب، بدلاً من بث فيديوهات لغرف الفندق. ويُذكر، أن متابعي قناة "One Dollar Hotel"، قد وصلوا إلى 1000 متابع، بينما سيستطيع صاحب الفندق وضع الإعلانات عندما يصل إلى أكثر من 4000 ساعة مشاهدة.