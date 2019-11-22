تنكر بزي قبطان طائرة للحصول على معاملة مميزة..فأين انتهى به المطاف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أراد المسافر الهندي، راجان ماهبوباني، أن يحصل على معاملة مميزة عند السفر، لذا فكر في ارتداء زي طيار لتحقيق حلمه، ولكن الأمر لم يسر كما توقع فبدلاً من الحصول على معاملة مميزة انتهى به المطاف في سجن.

قام الرجل البالغ من العمر 48 سنة، بارتداء زي طيار من طاقم لوفتانزا، لكي يخدع العاملين في المطار ليسمحوا له بقطع الأماكن الأمنية والحصول على مقاعد أفضل، وقد نجحت هذه الخدعة في بداية الأمر ولكنها لم تستمر طويلاً، إذ ألقي القبض عليه في مطار إينديرا غاندي الدولي في ديلهي، مساء الثلاثاء.

وقال سانجاي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة في المطار، لـCNN إن موظفاً في خطوط لوفتانزا الجوية حذر الأمن من وجود مسافر متنكر بزي قبطان، وأتى ذلك بعد أن اتصلت خطوط ”AirAsia“ بطيران لوفتانزا للتأكد من هوية الطيار.

وبعد أن ألقي القبض عليه، قال المتهم للشرطة إنه كان يصور فيديوهات عن الطئرات وينشرها علي موقع يوتيوب وتيك توك، كما أنه اعترف بأنه حصل على بطاقة هوية ”لوفتانزا“ المزورة من تايلاند.

وكانت الشرطة تبحث عنه من الأساس بسبب الفيديوهات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ولفت بهاتيا، إلى أن المتهم قال للشرطة إنه كان يسافر باستمرار وكان يرتدي زي القبطان للدخول بسهولة من البوابات الأمنية والحصول على معاملة مميزة من قبل الأمن وخطوط الطيران.

ويذكر أن المتهم قيد الاعتقال ويواجه تهماً بالخداع وانتحال الشخصية، وإذا أدين، فقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام أو غرامة مالية أو كليهما.