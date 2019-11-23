جولة ممتعة في فندق الزرافات في كينيا

تمتع بجولة في فندق الزرافات في كينيا مع ندى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يعتبر فندق جيراف مانور الذي يقع في العاصمة الكينية نيروبي أحد أكثر الفنادق غرابة والتي تسكنها مجموعة صغيرة من زرافات الروثتشيلد المهددة بالانقراض.

يسافر الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة أحد الفنادق في كينيا ومشاركة نجوم الفندق وجبة الفطور، أي أطول الحيوانات في العالم، ونتحدث طبعاً عن الزرافات.

يقع فندق Giraffe Manor الفاخر في العاصمة نيروبي وسط الغابات التي تسكنها مجموعة صغيرة من فصيلة زرافات الروثتشيلد المهددة بالإنقراض بسبب خسارة موطنها الأصلي.

بُني هذا الفندق في ثلاثينيات القرن الماضي كمنزل خاص وأعيد تجديده ليصبح على شكل منزل اسكتلندي للصيد، أما اليوم فيحتوي على اثني عشرة غرفة ويوفر لضيوفه فرصة العمر للخروج والتمتع مع هذه الزرافات الرائعة

الزرافات هي أطول الحيوانات على الأرض بفضل أرجلها الشاهقة وأعناقها الطويلة التي يصل طولها لخمسة أمتار ونصف مما يمكنها من أكل أوراق وبراعم الشجر التي قد لا تتمكن الحيوانات الأخرى من الوصول إليها

ويصل طول لسان الزرافة إلى 53 سنتميتراً مما يمكنها من تناول أوراق الأغصان المرتفعة

وحتى تشعر بالشبع، تحتاج الزرافة إلى تناول حوالي 34 كيلوغراماً من أوراق الأشجار في اليوم، والزرافة بطيئة في مضغ الطعام، ما قد يجعل مدة تناول الطعام تطول لما بين 16 و20 ساعة يومياً

ولا تتجاوز مدة نوم الزرافة يومياً أكثر من ثلاثين دقيقة تقسم إلى أجزاء قصيرة من القيلولة. وتنام الزرافة عادةً خلال وقوفها بسبب خوفها من الحيوانات المفترسة

وتتنزه الزرافات صباح كل يوم باتجاه الفندق وتمد رؤوسها من الشبابيك والأبواب بحثاً عن الطعام ويستطيع ضيوف الفندق إطعام الزرافات خلال فترة الفطور.

وخلال فترة بعد الظهر، تعود الزرافات للقاء الضيوف في الشرفة المشمسة للفندق خلال تناولها الشاي.

وبعد اطعامها تنسحب الزرافات إلى ملاذها في الغابة لتتناول كمية أكبر من الطعام.