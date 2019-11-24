دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مؤتمر صحفي أقامه وزير الآثار بمصر، خالد العناني، يوم السبت، أعلن عن اكتشافات أثرية جديدة في منطقة السقارة.. فما أبرزها؟

ووفقاً لحساب وزارة الآثار بمصر، على موقع "فيسبوك"، يضم الاكتشاف 75 تمثالاً لقطط مختلفة الأحجام، وأشكالها مصنوعة من الخشب والبرونز. بالإضافة إلى 25 صندوقاً مزيناً بكتابات هيروغليفية، وبداخله مومياوات لقطط.

وتطول لائحة الاكتشافات التي صرّح عنها وزير الآثار بمصر.. ولكن، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن أكثر ما يميز هذا الاكتشاف هو العثور على 5 مومياوات لقطط ضخمة.

ورجحت الدراسات الأولية أن اثنين من المومياوات قد تكونا لأشبال أسود صغيرة، تبلغ من العمر حوالي 8 أشهر، وذلك طبقاً لأشكال وأحجام العظام الخاصة بها.

وسيتم إجراء مزيد من الدراسات، التي ستشمل باقي المومياوات، بغية التأكد من جنسها، ومعرفة ما إذا كانت تخص القطط الضخمة أو القطط البرية أو أشبال الأسود الصغيرة.

وفي حال أثبتت الدراسات أن المومياوات تخص أشبال أسود صغيرة، أوضح وزيري أن هذا الاكتشاف سيكون الأول من نوعه، وذلك بحسب بيان نشرته وزارة الآثار بمصر، على موقع "فيسبوك".

إليك قائمة بأبرز الاكتشافات التي صرّح عنها وزير الآثار بمصر:

تماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة، منها تماسيح صغيرة

مومياواتان لحيوان النمس

جعران كبير الحجم ومصنوع من الحجر

تماثيل الكوبرا

مجموعة من الثماثيل لآلهة مصرية قديمة، منها 73 تمثالاً من البرونز للإله أوزير، و 6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر، و 11 تمثالا للآلهة سخمت

ويُذكر، أن هذا الاكتشاف ليس الأخير، إذ سيتم الإعلان عن اكتشاف آخر في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم. كما سيتم الانتهاء من 3 مشاريع، منها قصر البارون، والمعبد اليهودي، ومتحف الغردقة.