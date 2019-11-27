منها طيران الإمارات.. إليك قائمة بأفضل الخطوط الجوية لعام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما نحاول حجز مقعد على متن طائرة تتمتع بمقومات وسمعة جيدة من ناحية الأمن والراحة. لذا، إذا كنت في صدد البحث عن الطيران المثالي، إليك الخطوط الجوية التي حصدت لقب "أفضل طائرة في العالم" لعام 2020، بحسب قائمة "AirlineRating.com".

وحصلت الخطوط الجوية النيوزيلندية على لقب أفضل طائرة لعام 2020، لتتغلب على خطوط طيران سنغافورة، التي حازت على المرتبة الأولى العام الماضي، ولتكون بذلك المرة السادسة التي تفوز فيها بهذه الجائزة.

وقال رئيس موقع "AirlineRatings"، جيوفري توماس، إنه وفي تقييمهم، حازت الخطوط الجوية على المرتبة الأولى في معظم خانات التقييم، مما يجعله "أداء رائعاً عندما تكون في تحدي مع خطوط لها مصادر ووزن أكبر".

يقول جيفري توماس ، رئيس تحرير AirlineRatings.com: "في تقييمنا، احتلت الخطوط الجوية النيوزيلندية المرتبة الأولى في معظم معايير التدقيق لدينا، وهو أداء رائع لشركة الطيران ذات الموارد والحجم الكبير".

وشهد العام الماضي سعي شركات الطيران جاهدة نحو الرحلات الطويلة جداً، وتقييم البصمة الكربونية للطيران.

وأشار توماس إلى أن عصر الطيران النيوزلندي هو الذي ساهم في تعزيز مكانة الشركة الصديقة للبيئة، مضيفاً أنه "في السنوات الـ10 الماضية، قلّل الطيران من حرق الوقود، وبالتالي انبعاثات الكربون بنسبة 22% تقريباً، مما جعله متقدماً على متوسط الصناعة".

ويُذكر، أن تقييم الموقع يتم من خلال 7 محررين خبراء في مجال الصناعة الدولية، ومراجعات السلامة الحكومية، إلى جانب 12 معياراً رئيسياً بما في ذلك عمر الأسطول، ورأي الركاب، وتقييمات الاستثمار، وعلاقات الموظفين، والعروض، والمنتجات الربحية.

وفاز طيران "دلتا"، بالمرتبة الأولى في الأمريكيتين، بينما حازت "لوفتهانزا" على اللقب في أوروبا، وتربع طيران الإمارات على القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

لائحة أفضل 10 خطوط جوية لعام 2020 بحسب موقع "AirlineRatings":

1- الخطوط النيوزيلندية

2- الخطوط السنغافورية

3- خطوط "All Nippon"

4- خطوط “Qantas”

5- خطوط "كاثاي باسيفيك"

6- خطوط طيران الإمارات

7- خطوط فيرجين أتلانتيك

8- خطوط "Eva Air"

9- الخطوط الجوية القطرية

10- خطوط فيرجين أستراليا