12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوماً.. إماراتيان في جولة عالمية على دراجاتهما النارية لرفع شعار البلاد

سياحة
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  • غزل صلاح
إماراتيان يزوران 12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوم على دراجتهما النارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد ما أن تخطط لرحلتك الصيفية مع عائلتك، تُسرع في حجز تذاكر السفر قبل امتلاء مقاعد الطائرة.. ولكن، هل سبق أن فكرت في السفر بطريقة مغايرة، من خلال استخدام الدراجة النارية، على سبيل المثال؟

إماراتيان يزوران 12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوم على دراجتهما النارية

ونجح الإماراتيان سعيد الجناحي ومبارك عبيد في زيارة 12 دولة و22 مدينة من حول العالم، خلال 30 يوماً فقط.. ولكن، تمهل قليلاً! لم يضطر الثنائي إلى حجز أي تذاكر طيران للسفر، فكانت دراجتهما النارية بانتظارهما للانطلاق نحو رحلة عالمية.

إماراتيان يزوران 12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوم على دراجتهما النارية

ولطالما كان الجناحي يقضي أوقات فراغه في قيادة دراجته النارية، ليقرر أخيراً اصطحاب العلم الإماراتي، في جميع رحلاته.

إماراتيان يزوران 12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوم على دراجتهما النارية

رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم

وفي حديث الجناحي مع موقع CNN بالعربية، قال: "قمنا في عام 2018 بجولة عام زايد، ونشر شعار التسامح في عام 2019، لنقل رسالة الإمارات إلى العالم".

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ولم تخل رحلة الثنائي من التحديات، فكانت اللغة في بعض الأحيان عائقاً بغالبية المدن التي لا تتحدث الإنجليزية. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً اختلاف اتجاه الشارع، في لندن على سبيل المثال، عن دولة الإمارات.

إماراتيان يزوران 12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوم على دراجتهما النارية

موقف جميل لا ينسى

إماراتيان يزوران 12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوم على دراجتهما النارية

ويستذكر الجناحي موقفاً لا يستطيع نسيانه خلال رحلته مع مبارك عبيد في إيطاليا، وذلك حين تحدثت إليهما إحدى العائلات عن جمال الإمارات وأهلها الذين يتميزون بالطيبة.

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وبمجدر وقوف الثنائي إلى جانب أبرز المعالم المهمة، سرعان ما يتجمهر حولهما الناس لرؤية دراجاتهما، التي تحمل لوحات دبي، والتعرف أكثر على هدف رحلتهم.

إماراتيان يزوران 12 دولة و22 مدينة خلال 30 يوم على دراجتهما النارية

وكان دعم الناس قد شجع الثنائي الإماراتي لإعادة التجربة مرة أخرى في عام 2020، وزيارة مدن وأماكن جديدة، حيث يسنح لأي شخص آخر الانضمام إلى فريقهم الخاص.

  • غزل صلاح
    غزل صلاح
    محررة

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