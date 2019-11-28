طريق "الصراط" في جازان.. هل هو الأخطر في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنبعث من تفاصيلها رائحة الأصالة والعراقة، وتجد في زواياها ذكرى لماضٍ قد يزول في يوم الأيام، ليتحول إلى مجرد حكاية تتناقلها الأجيال.

وبعدسة كاميرته، التي تجمعه بها علاقة قديمة تمتد لعشر سنوات، يميل المصور السعودي، عمّار الأمير، إلى تسليط الضوء على جمال أماكن متعددة، ولكن برؤية مختلفة.

"الصورة هي اسكتشاف للمكان.. والمكان هو دعوة للتأمل.. والتأمل هو صديق الإلهام"، هذا ما قاله الأمير أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

ومن الطبيعي أن تراودك لهفة حب فجائية تجاه أمر ما، تشعر أنك ستفتقده في يوم من الأيام.. وهذا كان حال المصور السعودي، الذي يتملكه شعور العودة والرغبة، في التقاط صور مختلفة لتراث بلاده.

ما هو التراث الذي يتحدث عنه المصور السعودي؟

وتقع بعض الأسواق الشعبية بالقرب من الحرم المكي، بينما تبتعد أسواق أخرى عدة كيلومترات، فهي تزدحم طوال العام، خاصة في مواسم الحج، وشهر رمضان، والأعياد، والإجازات.

مواقع الأسواق الشعبية بالسعودية

المسفلة

المسيال

أجياد

الحفاير

الحجون

ورغم بساطة هذه الأسواق الشعبية، إلا أن الزوار والسياح قد يجدون جميع مطالبهم، بدءاً من مستلزمات الحج والعمرة، إلى الهدايا والألعاب والملابس والحقائب والحلى النسائية، بالإضافة إلى بعض الخردوات.

وفي حديث عمّار الأمير مع موقع CNN بالعربية، قال إن رسالته تتمحور حول "إبراز مفاتن البساطة التي تميل إليها النفس البشرية بطبيعتها، والرفض الشديد لمحاولات طمسها".

واليوم، يسعى المصور السعودي إلى توثيق مدينة مكة ونقل رسالة ذات منحى فني إيجابي، بغية أن يتعرف عليها العالم بأفضل شكل.