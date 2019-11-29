دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كنت من عشاق السوشي، فلا بد أنك سمعت بمطعم سوكيياباشي جيرو، في طوكيو، ولكن قد تتفاجأ إن قلنا لك أن المطعم لم يعد حاصلاً على ثلاث نجمات ميشلان، والسبب ليس الطعام، بل الحجوزات.

ويعتبر المطعم الياباني، أسطورياً، ليس بسبب السوشي الشهي والمميز فحسب، بل بسبب الفيلم الوثائقي، "جيرو يحلم بالسوشي"، الذي عرض في عام 2011، وجعل اسم جيرو أونو عالمياً.

ولكن دليل ميشلان لن يضع اسم المطعم هذا ضمن قائمته والسبب في ذلك هو أنه من المستحيل تقريباً لأي شخص عادي أن يتناول الطعام هناك، إذ قال ممثل من ميشلان، في بيان، إنهم لاحظوا أن المطعم لن يقبل أي حجز من العامة، مما يجعله خارج حساباتنا.

ومن الصعب دخول المطعم، الذي يملك 10 مقاعد فقط، إذ ارتفع مستوى الطلب عليه، عندما بدأ النجوم ورؤساء الدول بالذهاب لتناول الطعام فيه. وكان من ضمن تلك الشخصيات الشهيرة، الرئيس الأمريكي، السابق، باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث قال أوباما، إن السوشي الذي تناوله في المطعم كان من أفضل ما تناول.

وكان المطعم قد نشر على موقعه الخاص رسالة يعتذر فيها عن أي إزعاج لزبائنه، كما لفت إلى أنهم لن يستطيعوا قبول أي حجوزات هاتفية حتى إشعار آخر.

ويعتبر هذا الشهر حافلاً لدليل ميشلان، الذي من المتوقع أن يواجه دعوى قضائية من رئيس الطهاة في سول، Eo yun Gwon، لإدراج مطعمه في دليلهم، إذ وصف الدليل "بنظام تعذيب"، واعتبر من أقصى الامتحانات في العالم، لأنه يجبر الطهاة على أن يعملوا طوال السنة لامتحان لا يعلم متى سيأتي.