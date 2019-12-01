يحبس الأنفاس..العلم الإماراتي يحلق بـ"القفز الحر" بمناسبة احتفالات اليوم الوطني
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليست دولة الإمارات العربية المتحدة غريبة عن الأرقام القياسية.
وأعلن مركز "Sky Dive Dubai" من خلال حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" عن نجاحه في تحطيم الرقم القياسي، لأكبر علم يحلق أثناء القفز الحر بالمظلة.
ورافقت منشوراته صورة لشهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تنص على تحطيم الرقم القياسي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.
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#SkydiveDubai added another Guinness World Record to its name recently, when it broke the existing record for the largest flag flown while in freefall (skydiving) of 63 Sq m. The record-breaking flag, which happened to be the national flag of the United Arab Emirates, measured an impressive 144.28 Sq m and was flown by a team of five skydivers over our #PalmDropzone on November 25, 2019. 🇦🇪🇦🇪 #UAE #Dubai #GuinnessWorldRecord #OfficiallyAmazing #wemadeit
ووصلت مساحة علم الإمارات الذي تم استخدامه أثناء القفزة المظلية الحرة في سماء دبي إلى 144.28 متر مربع.
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لحظة فخر جديدة في ظل احتفالاتنا باليوم الوطني لدولتنا العزيزة ... تم تحطيم رقم قياسي جديد لأكبر علم بمساحة ١٤٤ متر مربع حلق خلال قفزة مظلية حرة في سماء الوطن. ... Another proud moment as our nation’s flag sets a new World Record for the largest flag flown in free fall measuring 144.28 m² 🇦🇪 Happy National Day
وقام فريق مكون من 5 أشخاص بحمل العلم.
وشارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو للحدث الذي كان مطلاً على جزيرة نخلة جميرا الشهيرة.
وعبّر ولي العهد عن مشاعره قائلاً: "لحظة فخر جديدة في ظل احتفالاتنا باليوم الوطني لدولتنا العزيزة... تم تحطيم رقم قياسي جديد لأكبر علم بمساحة 144 متراً مربعاً حلق خلال قفزة مظلية حرة في سماء الوطن".