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نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليست دولة الإمارات العربية المتحدة غريبة عن الأرقام القياسية.

وأعلن مركز "Sky Dive Dubai" من خلال حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" عن نجاحه في تحطيم الرقم القياسي، لأكبر علم يحلق أثناء القفز الحر بالمظلة.

ورافقت منشوراته صورة لشهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تنص على تحطيم الرقم القياسي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.

ووصلت مساحة علم الإمارات الذي تم استخدامه أثناء القفزة المظلية الحرة في سماء دبي إلى 144.28 متر مربع.

وقام فريق مكون من 5 أشخاص بحمل العلم.

وشارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو للحدث الذي كان مطلاً على جزيرة نخلة جميرا الشهيرة.

وعبّر ولي العهد عن مشاعره قائلاً: "لحظة فخر جديدة في ظل احتفالاتنا باليوم الوطني لدولتنا العزيزة... تم تحطيم رقم قياسي جديد لأكبر علم بمساحة 144 متراً مربعاً حلق خلال قفزة مظلية حرة في سماء الوطن".