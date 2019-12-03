نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دائماً ما تفاجئنا القردة بمختلف المواقف التي تُظهر لنا طرافتها وعبقريتها في الوقت ذاته، فما الذي فعله قرد الشمبانزي هذا في فيديو تم نشره مؤخراً؟

وشاركت الصفحة الرسمية لـ"China News" على موقع "تويتر" قبل عدة أيام مقطع فيديو يُبين قرد شمبانزي في حديقة حيوانات في منطقة تشونغ كينغ في الصين.

وذكرت التغريدة أن القرد كان "يقوم بغسل الملابس مثل البشر".

وفي الفيديو، يظهر القرد وهو يتجول حول حفرة ضحلة مليئة بالماء ويمسك بقطعة من الصابون بين يديه.

وبعد ذلك، يباشر قرد الشمبانزي في فرك قطعة الصابون على القميص كما يفعل البشر.

وبعد الاستمرار في فرك قطعة الصابون على القميص لبعض الوقت، لم ينس القرد القيام بشطف القميص وعصره للتخلص من الماء فيه.