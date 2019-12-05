دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورا تظهر زيارة يهودي إلى المملكة العربية السعودي مؤكدة على أنه ذلك يأتي "نتيجة كسر حواجز الشك المبنية على مدى عقود".

تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها هيئة الغذاعة الرسمية، مقاطع الفيديو لافتة إلى أن الزيارة قام بها يهوديان لم تسمهما، في حين تظهر الصور التي نشرتها إسرائيل بالعربية قيامهما بجولة التقط فيها صورة قرب برج المملكة أحد أهم معالم العاصمة السعودية، الرياض.

وقالت إسرائيل في العربية في تعليق على الصور: " بالصور.. قام سائح يهودي بزيارة الى المملكة العربية السعودية مؤخرا، واستقبل بترحيب حار من قبل السكان السعوديين".

وفي تغريدة منفصلة وبتعليق على مقطع فيديو للزيارة، قالت إسرائيل بالعربية: "يسعدنا أن نرى مضافة السعودي @mohsaud08 الذي زارنا يحتفي بضيوفه من إسرائيل ولا شك أن هذا نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود. يقال إن السعة في القلوب وان شاء الله المزيد من اللقاءات والتعارف ونرحب بالجميع في ديارنا. والله يديم الكرم".

وعلق محمود سعود على صفحته بتويتر، قائلا: " لقد استضفت اصدقاء يهود في منزلي بالرياض، آفي وبني، اصدقاء رائعون وعزيزون جدا، آمل أن أرى المزيد من الاصدقاء اليهود يقومون بزيارتنا إلى المملكة العربية السعودية للتعرف على حضارة وتاريخ بلادي المميزة، قلبي ومنزلي مفتوح للجميع اهلا وسهلا بكم!"