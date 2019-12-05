دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداولت وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية، تقارير عن أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز يقضي بفتح باب التجنيس في المملكة أمام أصحاب الكفاءات.

التقرير نشرته صحيفة سبق، حيث ذكرت أن الكفاءات تتمثل بتلك "الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".

وفصّلت سبق في تقريرها أن "الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين كلاً من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران.."

وأضافت الصحيفة السعودية أن الأمر الملكي يشمل أيضا: "الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام".

وتفاعل مغردون على هذه التقارير التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، على وسم حمل اسم "السعودية تجنس المبدعين"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي طغى عليها طابع الطرفة في تعليقات نشطاء: