"لعنة" مطار برلين الجديد هل توشك على الانتهاء باعلان افتتاحه في 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد 9 سنوات من التأخير وارتفاع التكلفة بمليارات الدولارات والكثير من الشكاوى، بدأ الكثيرون يطلقون وصف "الملعون" على مطار براندنبورغ وأنه "مسكون"، إلا أن كل هذا يوشك على الانتهاء.

وبعد أعوام من التأخير والتحديات، أعلن المسؤولون عن المشروع أنه سيفتتح للعامة في 31 أكتوبر 2020، ليكون بذلك مقر النقل المتطور الذي لطالما افتقرت له العاصمة الألمانية، ويصبح بمثابة جسر بين المناطق البعيدة.

وأتت فكرة بناء مطار دولي رئيسي لبرلين، منذ سنة الاتحاد للمدينة، وبعد سقوط جدار برلين، حيث بدأ المسؤولون الألمان بمناقشة إمكانية بناء مطار جديد، ظانين بأن ذلك سيساعد في بناء برلين كمركز عالمي جديد.

ولكن ما السبب الذي أدى إلى تأخر افتتاح المطار؟

بدأت عملية البناء في عام 2006، ولكن الجهود التي تمركزت حول جعله من الأولويات فشلت، مما أدى إلى ترك مصير المكان في أيدي مجلس المطار، الذي كان تحت ملكية الحكومة الألمانية الاتحادية وولاية براندنبورغ ومدينة برلين.

وأدت بعض المشاكل التقنية إلى تأخير موعد تسليم المشروع وزيادة تكلفته، كما أدت المشاكل التي بدأت تظهر في عام 2011، من نواحي الهندسة المعمارية والتصميم والمشاكل التقنية، إلى تأجيل فكرة تسليم المشروع في عام 2012.

وتم تأجيل موعد الافتتاح حتى عام 2014 ومن ثم أجل مرة أخرى لعام 2016 وبعدها إلى عام 2020، ولكن لم يحتفل أحد بالموعد الجديد، إذ يمثل هذا المطار بالنسبة لسكان برلين خيبة أمل من ناحية موعد الافتتاح.

وخلال المؤتمر الصحفي في 29 نوفمبر، أعلن المدير التنفيذي للمطار، إنغلبيرت لوتكي دالدروب، أن عمليات المطار ستبدأ في 31 أكتوبر 2020.

في وقت لاحق، حدد المطار، في بيان صحفي، عددًا من الخطط الرئيسية التي ستتزامن مع الافتتاح: ستنتهي الرحلات المجدولة خارج تيجيل - المطار الدولي الرئيسي في المدينة حاليًا - في 8 نوفمبر 2020، وستنتهي جميع العمليات البدء في الانتقال إلى المطار الجديد.