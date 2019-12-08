قرود الجليد اليابانية تسترخي في الينابيع الساخنة بـ"وادي الجحيم"

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد طريف، قرود الجليد اليابانية تسترخي في الينابيع الساخنة. وعادة، تبدأ القرود بمنتزه "جيغوكوداني" يومها بغطسة داخل حوض الاستحمام الساخن الخاص بها.

قرد المكاك الياباني يسبح في الينابيع الحارة

ويقع منتزه قرود "جيغوكوداني" داخل حديقة "Joshinetsu Kogen" الوطنية بمحافظة "ناغانو" اليابانية، ويشتهر "الأونسن"، أي الينبوع الساخن، المخصص لقرود المكاك، عالمياً باعتباره المفضل لدى نوع سعالي.

ولكن، لم تكن الحياة منصفة دائماً بالنسبة لقرود منتزه "جيغوكوداني"، ويترجم ذلك الاسم إلى"وادي الجحيم"، إذ أجبرت قرود الجليد في البداية على الخروج من مأواها في الخمسينيات بسبب عملية تطوير منتجعات التزلج القريبة.

ونتيجة لذلك، انتقلت القرود للعيش في البلدات المجاورة، مما خلق مشاكل مع السكان المحليين، بمداهمة بساتين الفاكهة الخاصة بالمزارعين، لذا قدم المزارعون التماساً إلى الحكومة ومُنحوا الحق في اصطياد قرود المكاك.

تعشق قرود الجليد السباحة والغطس داخل الينابيع الساخنة المخصصة لها في المنتزه

وعزم أحد عمال شركة سكة حديد "ناغانو" ومشجع الطبيعة المحلية، سوغو هارا، على حماية القرود. وكانت إستراتيجية هارا تتمثل في جذب القرود إلى الجبال بواسطة التفاح.

وسرعان ما اكتشفت مجموعته أحد النزل اليابانية التقليدية. وكما هو معتاد بالنسبة لأي "ryokan "، شمل النزل ينبوع ساخن في الهواء الطلق لاستمتاع الضيوف. وبحسب القصة، ذات يوم في عام 1963، سقطت تفاحة داخل الينبوع الساخن المخصص لضيوف النزل، ليتبعها قرد وينزل داخل المياه البخارية، ويظهر بالتفاحة في يده. ولكنه لم يخرج من المياه على الفور، ونظر عدد من القرود إلى القرد الجريء، وهو يستجم داخل مياه الينبوع بهدوء.

يحب قرود المكاك اليابانية الثلج

ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ القرود الأخرى بتقليد القرد المحب للماء.

وفي غضون أشهر، أخذت جميع القرود الإناث للاستحمام في الينابيع الحارة. وبينما أسعد هذا السلوك الزائرين من البشر، فقد خلق مشكلة صحية واضحة للنزل. وأدى ذلك إلى إنشاء منتزه قرود "جيغوكوداني" في عام 1964، وذلك بفضل جهود هارا. واليوم تعيش قرود الجليد هنا في آمان، وتتمتع بحرية داخل الينابيع الساخنة المخصصة لها بسلام.

غطسة للاسترخاء

يمكن العثور على قرود الجليد داخل حديقة Joshintetsu Kogen الوطنية بمحافظة ناغانو اليابانية

ويبدو أن القرود لا تمارس الغطس والسباحة داخل الينابيع الساخنة لتدفئة أجسامها وحسب، بل تحاكي السكان والزوار في تقدير خصائص وقدرات الينبوع الساخن.

ونظراً لأن القرود لا تسبح كل يوم، إذ يبدو أنها تفضل السباحة في الينبوع الساخن خلال الأيام الباردة، يجب على الزوار التخطيط لذلك قبل التوجه إلى الحديقة.

ويعد شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط بمثابة أفضل الأوقات لأول زيارة. حيث يسيطر طقس الثلوج المثالي والمناسب لحالة القرود المزاجية.

الوصول إلى هناك

لا يمكنك زيارة المنطقة دون تجربة الإقامة داخل النزل الياباني التقليدي

ويستغرق الوصول إلى منتزه قرود "جيغوكوداني" من طوكيو إلى محافظة ناغانو مدة ساعة ونصف على متن القطار فائق السرعة، "shinkansen"، ثم رحلة مدتها 50 دقيقة على متن قطار محلي إلى محطة يوداناكا في يامانوتشي، المدينة التي تقع فيها الحديقة. ويبعد مركز معلومات منتزه قرود "جيغوكوداني" مسافة ميلين عن محطة القطار.