منها أزقة مدينة مغربية..10من ضمن أجمل الشوارع حول العالم

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما هي أفضل مدينة في العالم للسفر في عام 2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تختلف المعايير الجمالية للشوراع من حول العالم، فقد يرى البعض جمالاً في فخامة عمارة ناطحات السحاب الضخمة التي تهيمن فوق أفق المدن، ولكن يمكن القول إن هناك معايير أبسط وترتبط بالأنشطة اليومية للأشخاص كمجرد التنزه والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية.

ومن المساكن الكبرى بمدينة نيويورك إلى الشوارع المغطاة بفن الجرافيتي بمدينة ملبورن، إليك 10 من أجمل الشوارع بوجهاتٍ مختلفة من حول العالم.

شارع لومبارد، بمدينة سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة

يتميز شارع لومبارد بمدينة سان فرانسيسكو بطريقه المنحدر بـ8 منحنيات

يُعد شارع لومبارد من أحد أكثر المناطق ازدحاماً في سان فرانسيسكو.

ورغم أن الحشود تصطف من أجل الحصول على لقطاتٍ لطريقه المنحدر لتنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، إلا أنه يمكنها الحصول على القليل فقط.

ويقال إنه أكثر شوارع العالم تعرجاً، وتعد المناظر من أعلى الهضبة بمفردها سبباً كافياً للزيارة، إذ تضفي المباني، ذات الطراز الروسي، المرصوفة على الهضبة جمالاً للمشهد بأكمله.

شارع "Jinli" بمدينة تشنغدو، الصين

يعد شارع "Jinli" أحد أقدم شوارع التسوق في مقاطعة سيتشوان

تساعد المنازل والمحلات التجارية الخشبية، على طراز أسرة سلالة "تشينغ"، والمزينة بالفوانيس الحمراء واللافتات التقليدية، في جعل الجذب السياحي الأكبر في تشنغدو تاريخاً ممتعاً.

وبينما خضع للترميم في عام 2004، إلا أن شارع "Jinli" يعود تاريخه إلى حوالي 1800 عام، مما يجعله أحد أقدم شوارع التسوق في مقاطعة سيتشوان.

شارع "Convent Avenue"، في حي هارلم بمدينة نيويورك

تعتبر أرصفة شارع Convent Street من أبرز معالم مدينة نيويورك.

وتحظى مدينة نيويورك ببعض أكثر الشوارع التي تخطف الأنظار بأسلوب عمارتها في العالم. ولكن يبدو شارع "Convent Avenue" مختلفاً عن البقية، وذلك بفضل مبانيه المهيبة وأرصفته التي تصطف على جانبيها الأشجار.

ويعد الامتداد بين شارعي "140"و "145" الأكثر إثارة للإعجاب، حيث تقع الكنيسة المعمدانية "the Convent Avenue Baptist Church"، ومنزل "The Royal Tenenbaums".

البلدة القديمة بجزيرة ميكونوس، اليونان

توفر الأزقة الضيقة التي تصطف على جانبيها متاجر ومنازل بيضاء ملاذاً بعيداً عن بعض المواقع المزدحمة في هذه الجزيرة المكتظة بالسياح.

أصبحت بلدة جزيرة ميكونوس ملاذاً للسياح الذين يرغبون في خوض الرحلات البحرية خلال فصل الصيف.

ولا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتجد نفسك ضائعاً بين شوارعها الجميلة. وتصطف المحلات والمنازل المطلية باللون الأبيض وأبوابها المطلية بالألوان المختلفة على جانبي الأزقة الضيقة في مشهد رائع من الألوان.

زقاق "Hosier Lane"، مدينة ملبورن، أستراليا

يتمركز مشهد فن الشارع بزقاق "Hosier Lane" بمدينة ملبورن

واكتسبت مدينة ملبورن شهرةً دولية بفن الشارع الخاص بها.

ويتمركز مشهد فن الشارع بزقاق "Hosier Lane"، حيث تغطي جدرانه أعمال فناني الغرافيتي من جميع أنحاء العالم، لذا يجدر بك القيام بجولة سيراً على الأقدام في المنطقة بأكملها للتعرف على الأعمال الفنية هناك واستكشافها بتعمق.

أزقة مدينة شفشاون، المغرب

لا يعلم أحد بالتحديد سبب طلاء أزقة مدينة شفشاون باللون الأزرق

تعد أزقة مدينة شفشاون‎ التي يطغى عليها اللون الأزرق، والتي تقع شمال المغرب، بمثابة جنة للمصورين.

وتكثر النظريات حول سبب طلاء شوارع المدينة باللون الأزرق، حيث يزعم البعض أنها لردع البعوض، والبعض الآخر يقول إن اللاجئين اليهود قاموا بطلاء المباني بعد فرارهم من ألمانيا النازية.

وأياً كان السبب، فلا يمكنك أن تفوت فرصة التقاط الصور في هذه المدينة العتيقة.

شارع "Nevsky Prospekt"، بمدينة سانت بطرسبرغ، روسيا

يعد شارع "Nevsky Prospect" أحد أبرز معالم مدينة سانت بطرسبرغ

يعد شارع "Nevsky Prospekt"، الذي صممه بطرس الأكبر في أوائل القرن الثامن عشر، بمثابة الوجهة الرئيسية بسانت بطرسبرغ، ويمتد إلى محطة سكة حديد موسكو.

وتعد مباني المدينة من بين أفضل المباني المحفوظة في روسيا، بما في ذلك كنيسة "المخلص على الدم" وكاتدرائية "كازان".

شارع "Philosopher's Walk" بمدينة كيوتو، اليابان

وتعد أفضل فترة لزيارة "Philosopher's Walk" خلال موسم إزهار أشجار الكرز.

يعد شارع "Philosopher's Walk" أحد أكثر الشوارع الخلابة في اليابان، وذلك بفضل أشجار الكرز المصطفة على ضفاف الممر المائي هناك.

ومن الأفضل رؤيته خلال موسم "ساكورا"، وهو موسم أزهار الكرز، والذي يميل إلى أن يبدأ في أوائل أبريل/ نيسان ويستمر لمدة أسبوعين تقريباً. وأُطلق على المسار اسم "كيتارو نيشيدا"، وهو اسم الفيلسوف الياباني الذي كان يمارس التأمل على هذا الطريق بشكل يومي.

شارع "Herbert Baker" بمدينة مدينة بريتوريا، جنوب أفريقيا

تزهر أشجار "الجاكاراندا" بغزارة في مدينة بريتوريا

تتحول مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا إلى مدينة أشجار "جاكاراندا" بين شهري سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

ويمكن مشاهدة أزهار الأوراق البنفسجية لـ70 ألف شجرة من محمية "Klapperkop" الطبيعية.

وعلى الرغم من أن اختيار شارع واحد يشكل تحدياً، إلا أن شارع "Herbert Baker" في منطقة جرونكلوف ينفرد عن الشوارع الأخرى، إذ يصطف على جانبيه 100 نوع من أشجار "جاكاراندا" بأوراق تميل إلى اللون الأبيض.

شارع "Via dei Coronari" بمدينة روما، إيطاليا

يعد شارع "Via dei Coronari" بمثابة الوجهة الأمثل للتجول

يعد شارع "Via dei Coronari" بمثابة المكان الأمثل للقيام بنزهة. ويعود تاريخ مبانيها إلى عصر النهضة، حيث قام النبلاء ببناء منازل شاسعة بفضل الوعد بالتفضيل البابوي.

وتشكل أفضل طريقة للاستمتاع بالمكان من خلال التوقف في أحد المقاهي الرومانية المثالية، للحصول على كوب من قهوة "إسبرسو" ومشاهدة ما يحدث من حولك. أو ببساطة عن طريق التجول والتأمل في تصاميم المبانى المزخرفة.