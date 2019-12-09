السعودية تلغي تخصيص أبواب منفصلة للرجال والنساء في المطاعم

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألغت السلطات السعودية اشتراطاتها بأبواب منفصلة للرجال والنساء في المطاعم، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود على الفصل بين الجنسين في المملكة.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية في حسابها على تويتر، الأحد، أنه "لم يعد أمرا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم".

ولم تعد الكثير من المطاعم والمقاهي في السعودية تطبق الفصل بين الجنسين بصرامة، فيما لم تعلن الحكومة السعودية عن أي تعديلات بالنسبة للمؤسسات العامة الأخرى.

وعلى مدى عقود كانت القوانين في السعودية تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء دون صلة قرابة بينهم، بإشراف مما يعرف باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الماضية، عدة إصلاحات اجتماعية، من بينها، السماح بقيادة المرأة للسيارات، بالإضافة إلى السماح للمرأة بعدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.