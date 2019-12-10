دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جبل بيضاوي ومنحدر بشكل انسيابي، إلى درجة أنه سيلفت انتباه كل شخص يقوم بزيارته في السعودية.. ولكن، تقف الكثير من القصص وراء هذا الجبل الصخري والتي ستثير فضولك حتماً.

نسمع الكثير عن أساطير غريبة تجعلنا في حيرة من أمرنا، سواء كانت حقيقة أم من الخيال، أحدها أن أي شخص يمكنه أن يصبح شاعراً، ولكن فقط إذا نام أعلى هذا الجبل السعودي لليلة واحدة.

وبعد أن وجده بارزاً بين جبال البلاد، لفت انتباه المصور السعودي، عبدالله بن جاري، شكل جبل "حرفة" المميز، الذي لطالما دارت حوله الكثير من القصص والحكايات المختلفة.. فما أبرزها؟

وفي منطقة عسير، وتحديداً بمحافظة النماص، يتداول أهل المنطقة العديد من الأساطير حول جبل "حرفة"، التي ربما تحمل شيئاً من الصحة أو قد تكون بمثابة ضرب من قصص الخيال.

ما علاقة الشعر والجن بجبل "حرفة" في السعودية؟

ومنذ عشرات السنوات، قيل إن بعض الأشخاص الذين صعدوا أعلى الجبل، قد شاهدوا تحركات غريبة وسمعوا أصواتاً غريبة، وهناك من رُجم بالحجارة، وبعض الحكايا أشارت إلى أن الجن يسكن جبل "حرفة".

ولكن، قال عبدالله بن جاري، في حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لم نعد نسمع مثل هذه القصص بالوقت الحالي.. فهناك من صعد إلى الجبل مؤخراً، ولم يلاحظ شيئاً مما ذكره الأشخاص قديماً".

وبدوره، أوضح المصور السعودي أن "كل شخص يصعد إلى الجبل، يعود إلى أهله سالماً، ولكنه هناك احتمال تعرضه لصدمة نفسية، قد تمنعه من الحديث لأيام، بحسب ما ذكره الآباء والأجداد".

ولا يزور جبل "حرفة" اليوم سوى محبي المغامرة والاستكشاف، بالإضافة إلى المهتمين بتتبع هذه الحكايا المختلفة.

ويعتبر عبدالله بن جاري أن التصوير هو العالم الذي يجد نفسه فيه، فوراء كل كبسة زر، يحرص بدوره على نقل معالم مدينته وملامح سكانها إلى العالم.

ويسعى المصور السعودي إلى طباعة كتب مختلفة، تضم كل منها موقعاً معيناً في منطقة عسير، مثل محافظات النماص، وبني عمرو، وتنومة، وبللسمر، وغيرها.