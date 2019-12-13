إصابات في رحلة طيران واجهت مطبات هوائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عندما تصعد على متن الطائرة ويبدأ مضيفو الطيران بعرض خطوات الحفاظ على السلامة خلال الرحلة، قد يركز البعض بينما يتجنب آخرون تلك الفقرة ويلتهون بالنظر إلى هواتفهم أو التحدث إلى الأشخاص الآخرين.

وقد تتعرض الطائرة خلال الرحلة إلى مطبات هوائية، مما يخيف بعض المسافرين أو يقلقهم، بينما يستمتع آخرون بردة فعل الأشخاص الجالسين بقربهم. ولكن هل سبق أن شهدت على مطبات أدت إلى إيذاء بعض المسافرين وطاقم الطائرة؟

تسببت المطبات الهوائية التي تربصت بطائرة "توماس كوك"، المسافرة من مطار، فاراديرو في كوبا، إلى مطار مانشستر في المملكة المتحدة، إلى إيذاء مضيفي طيران اثنين، إذ كسر واحد كاحله، بينما تلقى آخر بعض الكدمات على ظهره وكتفيه.

وكشف تحقيق أصدره قسم التحقيق في حوادث الطيران بالمملكة المتحدة، أن المطبات الهوائية التي استمرت لـ90 ثانية، تسببت في حشر قدم وكاحل أحد مضيفي الطائرة تحت عربة الطعام، إذ أشار التقرير إلى أن قدم المضيف "بقيت مثنية حتى توقفت المطبات قليلاً واستطاع الطاقم أن يساعدهم".

وواجهت الطائرة هذا الحادث في أغسطس من عام 2019، بينما كانت على ارتفاع 37 ألف قدم، إذ أدى الاضطراب إلى زيادة الارتفاع إلى نحو 500 قدم وفصل خاصية الطيار الآلي.

وعندما انتهت المطبات استطاع الطيار تفعيل خاصية الطيار الآلي، وإكمال الرحلة إلى مانشستر، حيث تلقى طاقم الطائرة المتضرر بسبب الحادث، العلاج اللازم.

وتوقفت طائرة "Thomas Hook" عن الطيران في سبتمبر 2019، وذلك عندما خضعت شركة السياحة البريطانية للتصفية الإلزامية، كما أشار قسم التحقيقات البريطاني، إلى أن الأشخاص على متن الطائرة كانوا سيتعرضون إلى حوادث أكثر، إن لم تكن إشارة ربط الأحزمة مفعلة.

من الناحية الطبية:

إذا مرض شخص أو تعرض لحادث بليغ خلال الرحلة، فمن الممكن للطاقم أن يأخذ قرارا لتحويل مسار الرحلة، إلا أنه من النادر أن يحصل ذلك عندما يكون من الممكن تجنبها، بسبب التكلفة المادية والإزعاج الذي سيتسبب به قرار كهذا.

وفي تلك الحادثة، استشار القائد، خدمة الاستشارة الطبية في الطائرة وقرروا بعد ذلك مواصلة الرحلة إلى مانشستر كما كان مخططاً لها، إذ قال الخبير الطبي لـCNN إن حصول أي إصابات بسبب المطبات الهوائية نادر للغاية.

ونصح الخبير، المسافرين، بإبقاء الأحزمة الأمان مربوطة خلال الرحلة، أو مكشوفة عند النوم وفي جميع الأوقات لكون حوادث كهذه غير متوقعة.