أكبر رحلة نهرية بالعالم ستأتي إلى ثالث أطول نهر..فهل تخوض التجربة؟

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قد يكون نهر اليانغتسي، ثالث أطول نهر في العالم، ولكنه من الممكن أن يستضيف في هذه الفترة، أكبر سفينة سياحية تجوب الأنهار.

وستبحر سفينة "فيكتوريا سابرينا"، في النهر، في عام 2020، كما أنها ستقل الركاب بين مقاطعات مختلفة وستمنحهم فرصة رؤية سد "Three Gorges".

وقالت الشركة الأمريكية "Victoria Cruises" لـCNN إن السفينة ستبدأ رحلتها الأولى عام 2020، لتكون أول سفينة راقية تجمع بين التصميم الغربي والصيني.

ومن المتوقع أن تكون هناك شرفة لكل الغرف وردهة مفتوحة فوق السفية، لتفسح المجال أمام المسافرين بالتقاط الصور والتمتع بالمناظر الخلابة، كما توجد مجموعة من الغرف المتوفرة، وتعد الغرفة الفاخرة، من أصغر الخيارات المتوفرة من ناحية الحجم، بينما يعتبر جناح "Shagri-la"، الأكبر.

ويعد سد " 3 Gorges”"، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم، وينتج حوالي 84.7 مليار كيلووات من الكهرباء كل عام. افتتح في عام 2003، وقد خلق إمكانيات أكبر للتجول في نهر اليانغتسى.

وقال لاري جرينمان مدير العلاقات العامة وخدمة العملاء في فيكتوريا كروز لاينز في بيان إن "هذه السفينة الجديدة هي أول سفينة تستفيد استفادة كاملة من ارتفاع منسوب المياه في نهر اليانغتسي نتيجة السد".

ويذكر أن الصين تبرز باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق في العالم للسفر، والتي تشمل السفن السياحية.