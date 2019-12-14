دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو قالت إن مصوره هو إسرائيلي يزور الكويت مصطحبا معه أدوات دينية لازمة للصلاة.

جاء ذلك في تغريدة لإسرائيل بالعربية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق على الفيديو الذي تظهر فيه أبراج الكويت: "قام أحد الاسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صفحة إسرائيل بالعربية مقاطع فيديو عن زيارات إلى دول عربية، إذ نشرت في وقت سابق الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لزيارة يهوديين إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت حينها في تعليق: "يسعدنا أن نرى مضافة السعودي الذي زارنا يحتفي بضيوفه من إسرائيل ولا شك أن هذا نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود.. يقال إن السعة في القلوب وان شاء الله المزيد من اللقاءات والتعارف ونرحب بالجميع في ديارنا. والله يديم الكرم.."