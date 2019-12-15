نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبو طارق.. حكاية قديمة تحمل قصة كفاح كبيرة، بدأت في العام 1963، عندما بدأ بطلها في ممارسة مهنته المتوارثة عن أجداده، وهي بيع طبق طعام يُلقب بـ"ملك الأطعمة المصرية".

ومن عربة صغيرة كان يتجول بها أبو طارق وسط القاهرة، إلى مطعم كبير بأربعة طوابق في مصر، حاز "كشري أبو طارق" على إعجاب العديد من الأشخاص، مما أدى إلى توسعه وافتتاح فروعه بمدن مختلفة، منها دبي.

ويرتدي الشيف قفازاته ويحكم رداء الطبخ بقوة، استعداداً لتحضير وجبة مصرية شعبية، تحمل بين مكوناتها لمسة أبو طارق، التي تعتمد بشكل أساسي على إعداد المقادير كل ساعة ونصف، بهدف تقديم الطبق طازجاً.

وفي حديث الرئيس التنفيذي لمجموعة "رغائب" المالكة لحق انتفاع بالعلامة التجارية لـ"كشري أبو طارق"، باسم مبارك، قال: "تُعد مدينة دبي بمثابة ملتقى لجنسيات كثيرة، وهدفنا هو ترويج طبق الكشري، الذي يعود أصله لأبو طارق".

وتتردّد العديد من الجنسيات إلى مطعم "كشري أبو طارق"، الذي تأسس في دبي عام 2017، منها المقيمين من الجنسيات الهندية، والفلبينية، والروسية، بالإضافة إلى الإماراتيين ومختلف الزوار من بلدان عربية أخرى.

وتعود شهرة هذا الطبق الشعبي إلى رخص ثمنه، بحيث يتناوله أشخاص من طبقات مختلفة، سواء عمال أو طلاب مدارس أو حتى موظفين. ليس ذلك فحسب، وإنما يُعد الكشري وجبة نباتية مشبعة ومفيدة في الآن ذاته.