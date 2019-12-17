نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الأمير السعودي ورجل الأعمال، الوليد بن طلال، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوثق رحلة عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها بصحبة حفيداته الخمس وسط صحراء السعودية.

وكتب بن طلال معلقاً على مقطع الفيديو في تويتر: "ويك إند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر".

ويظهر مقطع الفيديو، ومدته تتجاوز الـ8 دقائق، انطلاق الرحلة من منزل بن طلال، حيث استقل المروحية مع حفيداته الخمس وفريق من المساعدين.

ويعرض الفيديو هبوط المروحية بمخيم مجهز مسبقاً وسط صحراء السعودية.

ويتناول المقطع الأنشطة المتنوعة التي مارستها حفيدات بن طلال خلال الرحلة، ومنها ركوب الخيل، والرماية بواسطة البندقية، والتزحلق داخل قلعة مطاطية منفوخة، وتناول حلوى المارشميلو المشوية على نار المخيم، ولعب الألعاب الرقمية بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وجاء في مقطع الفيديو، استقبال بن طلال وحفيداته لنساء سعوديات، واستماعه إلى مطالبهن، ثم تقديمه لمنحٍ تتراوح بين السيارات والمنازل، ولكن عن طريق حفيداته.