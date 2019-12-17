"ميامي الشرق الأوسط" .. دبي تستعد لموسم الرحلات البحرية الشتوية

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- تتطمح مدينة دبي في أن تكون الأفضل في جميع المجالات، وفي هذا الموسم، تسعى دبي إلى تعزيز مكانتها في مجال السياحة البحرية بتخطي حاجز المليون زائر لأول مرة لتصبح "ميامي الشرق الأوسط".

سترسو سيفنة "كوستا دياديما"، التابعة لشركة "كوستا" للرحلات البحرية، في دبي هذا الشتاء

ويعد ميناء راشد أكثر الموانئ شهرةً في الشرق الأوسط، إذ استقطب نحو 850 ألف زائر خلال موسم 2018/ 2019، وفقاً للإحصائيات الرسمية.

ستصل سفينة الرحلات البحرية "MSC Bellissima" إلى دبي لأول مرة هذا الشتاء

وتسعى مدينة دبي إلى تخطي حاجز المليون زائر للمرة الأولى خلال موسم الشتاء الجاري الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويستمر حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبل.

شهد ميناء راشد زيادة ثابتة في أعداد الركاب ويمكنه تخطي حاجز المليون زائر خلال الموسم الجاري

وبفضل طقسها المشمس خلال الشتاء وسهولة الوصول إليها من المطارات الأوروبية، أصبحت دبي ملاذاً شهيراً لمحبي الرحلات البحرية الهاربين من الطقس البارد.

سفينة الرحلات البحرية "La Belle des Océans" هي إحدى السفن التي تقوم بأولى رحلاتها إلى دبي هذا الشتاء

وأرسلت شركة "كوستا" للرحلات البحرية، وهي شركة إيطالية رائدة في مجالها، سفينة "كوستا دياديما" إلى دبي لأول مرة هذا الشتاء، ويبلغ طولها 300 متر، وتضم مركزاً تجارياً، وسبا وكازينو، بالإضافة إلى صالة سينما بتقنية البعد الرابع، وسترسو السفينة في ميناء راشد بين رحلاتها إلى المدن الساحلية في المنطقة، مثل الدوحة ومسقط.

وستكون سفينة الرحلات البحرية "دياديما" من بين عدة سفن فاخرة تقوم بأولى رحلاتها إلى دبي هذا الشتاء. كما ستظهر لأول مرة في دبي كل من سفينة "Jewel of the Seas" التابعة لشركة "Royal Caribbean" للرحلات البحرية، وسفينة "MSC Bellissima" التابعة لشركة "MSC Cruises" للرحلات البحرية.

تحرص السلطات المعنية في دبي على تعزيز سمعة المدينة كوجهة مركزية للرحلات البحرية

وتتخد إمارة دبي خطوات طموحة لتطوير البنية التحتية للرحلات البحرية كي تجذب أكبر أسماء الشركات المشغلة للرحلات البحرية حول العالم.

وحصل ميناء راشد على مبنى ثالث في عام 2014، وسيشهد مشروع التوسعة الذي تبلغ تكلفته 25 مليار درهم، أي مايعادل 6.8 مليار دولار، مرساً جديداً، مع أرصفة شحن جديدة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية فاخرة.

وسيشمل مشروع ميناء "دبي هاربور"، والذي تبلغ مساحته 186 هكتاراً، مبنيين للركاب سيكونان من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، ومن المقرر افتتاح المشروع العام المقبل بالتزامن مع فعاليات "إكسبو 2020"، وفقاً لشركة مراس القابضة.

وقال متحدث باسم مجموعة "مراس" إن المبنيين المكونبن من طابقين مجهزان للتعامل مع "التحول الكامل للركاب لسفينتين ضخمتين في وقت واحد"، وستتضمن "عمليات الفحص الجمركي الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية".

ومن المتوقع أن يمر نحو 250 ألف راكب عبر الموقع خلال موسم افتتاحه، 2020 -2021.