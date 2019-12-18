يخت يتحول إلى غواصة.. مفهوم سيغير مستقبل النقل البحري الفاخر

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو هذا اليخت الفاخر وكأنه من فيلم العميل السري جيمس بوند، ولكنه في الواقع مفهوم جديد قد يشير إلى أن مستقبل اليخوت الضخمة سيكون تحت الماء.

سيتمكن اليخت الفائق من الإبحار بسرعة قصوى تصل إلى 16 عقده على سطح المياه و13 عقده في الأعماق

وتستطيع هذه السفينة الهجينة، والتي تحلم بها مصممة السفن الإيطالية، إيلينا نابي، الإبحار على سطح الماء وفي الأعماق.

يتميز تصميم السفينة الهجينة بهكيل من الألمنيوم خفيف الوزن

وأطلق على السفينة اسم "Carapace"، وتستطيع أن تغوص إلى عمق 985 قدما لمدة تصل إلى 10 أيام، لتوفر مناظر مذهلة للحياة البحرية.

يتمثل مفهوم السفينة الهجينة "Carapace" في قدرة اليخت على الغوص في الأعماق

وقالت نابي، التي توصّلت إلى المفهوم المبتكر بعد سنوات من البحث التجريبي البحري، إنها تمثل "فئة جديدة من اليخوت الضخمة"، التي تجمع بين مفهوم راحة اليخوت الفاخرة و"خصوصية" الملاحة تحت الماء.

يبحث أصحاب اليخوت في كثير من الأحيان عن حلول مبتكرة حتى يتمكنوا من تقديم إضافة مميزة على تجربة أصدقائهم وعائلاتهم

وفي بيان، أشارت نابي إلى أنه في كثير من الأحيان، يبحث أصحاب اليخوت عن حلول مبتكرة حتى يتمكنوا من تقديم شيء مميز لأصدقائهم وعائلاتهم، ومن المؤكد أن رحلة غوص من هذا النوع هو أمر غير مسبوق في سوق اليخوت الفائقة."

سيتم تشغيل "Carapace" بواسطة نظام خلايا الوقود التي تنتج الكهرباء ومحرك الديزل

ويتميز تصميم "Carapace" بهيكل من الألمنيوم خفيف الوزن، بطول يصل إلى 256 قدما، وسيتم تشغيلها بواسطة نظام خلايا الوقود ومحرك الديزل.

ستحتوي السفينة الهجينة على 3 طوابق، وستوفر كابينة لكبار الشخصيات، وصالة استراحة، وسبا، وبار، ونادي صحي بين وسائل الراحة المتوفرة على متنها

وستحتوي السفينة الهجينة على 3 طوابق، وستوفر كابينة لكبار الشخصيات، وصالة استراحة وأخرى للرياضة وناد صحي وحانة بين وسائل الراحة المتوفرة على متنها.

تقول نابي إن التصميم الداخلي للسفينة الهجينة لا يحاول فقط تصور مساحة ذات أشكال جديدة وناعمة بل قبل كل شيء يصور مساحة توفر الشعور بالطمأنينة والترحيب

وترى نابي أن السفينة سيتم توظيفها خلال الرحلات الخاصة، فضلاً عن اجتماعات العمل التي تتطلب "السرية التامة".

ترى نابي أن "Carapace" سيستخدم للرحلات الخاصة ومن أجل الاجتماعات التي تتطلب "سرية تامة"

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشر على سعرها حتى الآن، إلا أنه يُعتقد أنها ستكلف الراغبين في شراءها مئات الملايين من الدولارات.

تعتقد نابي أن مفهوم السفينة الهجينة سيصبح لغة المستقبل

وفي الوقت الحاضر، لا يزال "Carapace" مجرد مفهوم، وتتنبأ نابي بأن اليخت سيتطلب وقتاً طويلاً حتى يرى النور.

يمثل يخت "Carapace" "فئة جديدة من اليخوت الضخمة"، التي تجمع بين مفهوم راحة اليخوت الفاخرة و"خصوصية" الملاحة تحت الماء

وتعمل نابي حالياً كمصممة لدى شركة "Fincantier" الإيطالية لبناء السفن، ولكن الشركة لا تشارك في مشروع "Carapace".