يخت يتحول إلى غواصة.. مفهوم سيغير مستقبل النقل البحري الفاخر
دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو هذا اليخت الفاخر وكأنه من فيلم العميل السري جيمس بوند، ولكنه في الواقع مفهوم جديد قد يشير إلى أن مستقبل اليخوت الضخمة سيكون تحت الماء.
وتستطيع هذه السفينة الهجينة، والتي تحلم بها مصممة السفن الإيطالية، إيلينا نابي، الإبحار على سطح الماء وفي الأعماق.
وأطلق على السفينة اسم "Carapace"، وتستطيع أن تغوص إلى عمق 985 قدما لمدة تصل إلى 10 أيام، لتوفر مناظر مذهلة للحياة البحرية.
وقالت نابي، التي توصّلت إلى المفهوم المبتكر بعد سنوات من البحث التجريبي البحري، إنها تمثل "فئة جديدة من اليخوت الضخمة"، التي تجمع بين مفهوم راحة اليخوت الفاخرة و"خصوصية" الملاحة تحت الماء.
وفي بيان، أشارت نابي إلى أنه في كثير من الأحيان، يبحث أصحاب اليخوت عن حلول مبتكرة حتى يتمكنوا من تقديم شيء مميز لأصدقائهم وعائلاتهم، ومن المؤكد أن رحلة غوص من هذا النوع هو أمر غير مسبوق في سوق اليخوت الفائقة."
ويتميز تصميم "Carapace" بهيكل من الألمنيوم خفيف الوزن، بطول يصل إلى 256 قدما، وسيتم تشغيلها بواسطة نظام خلايا الوقود ومحرك الديزل.
وستحتوي السفينة الهجينة على 3 طوابق، وستوفر كابينة لكبار الشخصيات، وصالة استراحة وأخرى للرياضة وناد صحي وحانة بين وسائل الراحة المتوفرة على متنها.
وترى نابي أن السفينة سيتم توظيفها خلال الرحلات الخاصة، فضلاً عن اجتماعات العمل التي تتطلب "السرية التامة".
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشر على سعرها حتى الآن، إلا أنه يُعتقد أنها ستكلف الراغبين في شراءها مئات الملايين من الدولارات.
وفي الوقت الحاضر، لا يزال "Carapace" مجرد مفهوم، وتتنبأ نابي بأن اليخت سيتطلب وقتاً طويلاً حتى يرى النور.
وتعمل نابي حالياً كمصممة لدى شركة "Fincantier" الإيطالية لبناء السفن، ولكن الشركة لا تشارك في مشروع "Carapace".