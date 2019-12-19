نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استأنف مشروع "قطار الحرمين السريع"، يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، رحلاته اليومية بين محطتي القطار بمدينة مكة والمدينة المنورة، حيث تعاود منظومة رحلات القطار مساراتها بالشكل الاعتيادي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي حديث مدير محطة "قطار الحرمين السريع"، سعد الشهري، مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح أنه سيتم تسيير 12 رحلة "ذهاباً وإياباً" بشكل يومي، بين محطتي القطار بالمدينة المنورة ومكة.

وعلى مدار 5 أيام في الأسبوع، بدءاً من الأربعاء حتى الأحد، ستُنظم 6 رحلات ذهاباً و6 رحلات إياباً بشكل يومي، لتنقل حوالي 5 آلاف راكب في اليوم الواحد، أي 417 راكب كل رحلة.

وبعد إجراء الدراسات اللازمة، أشار الشهري إلى احتمالية زيادة عدد الرحلات اليومية لـ"قطار الحرمين"، لنقل الزائرين والمواطنين بين الحرمين ومحطتي جدة ورابغ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويذكر أن حريقاً اندلع في محطة قطار الحرمين، بمدينة جدة السعودية، في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2019، مما أسفر عن وقوع 5 إصابات، حسب الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة على تويتر حينها.

وأعرب غالبية الأشخاص، على موقع "تويتر"، عن سعادتهم لإعادة افتتاح مشروع "قطار الحرمين السريع"، وإليكم فيما يلي بعضاً من تغريداتهم: