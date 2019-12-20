بالصور.. محمد إمام "يشبه" باريس بمدينة نصر في مصر ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن العديد من الأشخاص يعتبرون مدينة باريس الفرنسية وجهة مثالية للهروب من ضغوط الحياة اليومية والاستمتاع بالمناظر الخلابة والمعالم التاريخية بالإضافة إلى من يقصدها لاعتبارها عاصمة الحب والرومانسية في العالم، ويتبادر لذهن زائرها العديد من الأفكار والمشاعر.

الممثل المصري، محمد إمام، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تذكر مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، خلال زيارته لباريس، مستعرضا عددا من الصور الجديدة، التي ظهر فيها أمام أحد أشهر المعالم السياحية في باريس، برج إيفل.

وعلّق محمد إمام على الصور التي شاركها مع متابعيه، الذين يصل عددهم إلى مليون شخص، قائلاً: "لا أعلم لماذا تذكرني باريس بمدينة نصر!!".

وكانت صور محمد إمام قد لاقت ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ليتطرق البعض إلى أوجه الشبه بين المدينتين، في حين بدا بعض المغردين تقديم أسباب جمال مدينة النصر لـ"وجود المصريين فيها"، بينما شارك أحد متابعي الممثل المصري رأيه بلندن أيضاً، التي يشبهها بمدينة الدقي، في القاهرة.

وفيما يلي أبرز التعليقات التي جاءت حول صور الممثل المصري، محمد إمام:

ويُذكر أن الممثل المصري يعمل اليوم على فيلم كوميدي جديد، اسمه "لص بغداد"، الذي تدور أحداثه حول البحث كنز مفقود. ومن المتوقع عرضه في دور السينما المصرية خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2020.