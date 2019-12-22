منها استراحة "السادات".. إليك أبرز معالم "سانت كاترين" بسيناء مصر

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر مصر بأنها تضم العديد من دور العبادة التاريخية التي شهدت حقبات مختلفة على مر التاريخ، وفي جنوب سيناء يقف أحد أشهر الأديرة بالعالم وأقدمها، أي دير سانت كاترين.

مئذنة جامع الوادي المقدس "طوى" بجوار برج كنيسة العُليقة بدير سانت كاترين

وتقول المصورة المصرية رولا القليوبي لموقع CNN بالعربية إنها رافقت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، خلال ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان السماوية، حيث تمكنت من زيارة العديد من الأماكن هناك والتعرف إلى مجتمع سانت كاترين الذي ساهم في الحفاظ على هذه الوجهة التاريخية.

جبل سيناء

ويقع دير سانت كاترين أسفل جبل سيناء، في منطقة جبلية وعرة تتخللها الطبيعة الساحرة من جميع الاتجاهات.

كنيسة التجلي بدير سانت كاترين

وتصف القليوبي رحلتها إلى دير سانت كاترين من القاهرة بـ"الرائعة"، وتقول إنه بغض النظر عن أي قصص قد تسمعها عن المكان، فلا يمكنك تخيل مدى سحر دير سانت كاترين إلا بمجرد الوصول إليه.

وتوضح القليوبي أن المكان يحيط به وجود إلهي عظيم، بجباله المهيبة التي تحيط به من كل الجوانب، وبين جدرانه تكمن العديد من القصص والأحداث التاريخية التي وقعت منذ آلاف السنين.

فسيفساء التجلي بكنيسة التجلي، الكنيسة الرئيسة بدير سانت كاترين

وتشير القليوبي إلى أن الدير هو أحد أقدم الأديرة المسيحية التي مازالت تحتفظ بوظيفتها الدينية حتى الآن، ويعود تاريخ تأسيس الدير إلى القرن السادس، وتصفه بأنه "مزيج لا مثيل له من التاريخ والجمال الطبيعي".

مخطوطة للكتاب المقدس مكتوبة بخط اليد من العهد الجديد بمكتبة دير سانت كاترين

وتقول القليوبي إن الجولة داخل الدير كانت مذهلة، حيث زارت مكتبة الدير التي خضعت لعملية تجديد مؤخراً، وهي ثاني أكبر مكتبة في العالم، حيث تضم مجموعة لا تقدر بثمن من نسخ ومخطوطات قديمة بما في ذلك نسخة للإنجيل مكتوبة بخط اليد من العهد الجديد.

وتوضح القليوبي أنها التقت بالشيخ أحمد أبو راشد، من قبيلة الجبيلة، وهو الدليل الذي اصطحبها عبر سانت كاترين، مروراً بجبل سيناء، كما قابلت هناك فراج محمود، المعروف باسم فراج فوكس، في معسكره الشهير، وهو الجندي المجهول لـ"درب سيناء".

المصورة المصرية رولا القليوبي مع المرأة البدوية سليمة

وقابلت القليوبي هناك امرأة بدوية تدعى سليمة، تساهم بشكل كبير في مجتمع سانت كاترين من خلال أعمالها اليدوية. وترى القليوبى أن اهتمام سليمة بالتفاصيل في الهدايا التذكارية التي تبيعها، والعاطفة التي تظهرها لإبراز الثقافة البدوية يعد بمثابة شهادة على قوة المرأة المصرية أينما تواجدت، بحسب ما قالته.

داخل كنيسة التجلي بدير سانت كاترين

وقالت القليوبي:"إنه المكان المثالي للعثور على الذات، فهندسته المعمارية البسيطة وسط المناظر الطبيعية الريفية الجميلة للجبال المحيطة والوديان المزدهرة يترك انطباعاً أبدياً على الزوار، ويظل محفوراً في الذاكرة".

متحف واستراحة "السادات"

تمثال الرئيس المصري محمد أنور السادات داخل متحف وإستراحة "السادات" بوادي الراحة بسانت كاترين

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وزارت القليوبي أيضاً استراحة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في وادي الراحة، الواقعة في الجهة الغربية للدير، وافتتحت استراحة "السادات" كمتحف مؤخراً.

ملابس النوم الخاصة بالرئيس الراحل أنور السادات

وتحتوي الاستراحة على تمثال للرئيس الراحل أنور السادات، وصورة له بالزي العسكري، بالإضافة إلى مقتنياته الشخصية، ومنها ملابس النوم، وسجادة الصلاة، وكتاب قرآن.

وتتكون الاستراحة من غرفة نوم، ومكتب، ومطبخ، وحمام.