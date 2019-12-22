منها استراحة "السادات".. إليك أبرز معالم "سانت كاترين" بسيناء مصر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر مصر بأنها تضم العديد من دور العبادة التاريخية التي شهدت حقبات مختلفة على مر التاريخ، وفي جنوب سيناء يقف أحد أشهر الأديرة بالعالم وأقدمها، أي دير سانت كاترين.
وتقول المصورة المصرية رولا القليوبي لموقع CNN بالعربية إنها رافقت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، خلال ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان السماوية، حيث تمكنت من زيارة العديد من الأماكن هناك والتعرف إلى مجتمع سانت كاترين الذي ساهم في الحفاظ على هذه الوجهة التاريخية.
ويقع دير سانت كاترين أسفل جبل سيناء، في منطقة جبلية وعرة تتخللها الطبيعة الساحرة من جميع الاتجاهات.
وتصف القليوبي رحلتها إلى دير سانت كاترين من القاهرة بـ"الرائعة"، وتقول إنه بغض النظر عن أي قصص قد تسمعها عن المكان، فلا يمكنك تخيل مدى سحر دير سانت كاترين إلا بمجرد الوصول إليه.
وتوضح القليوبي أن المكان يحيط به وجود إلهي عظيم، بجباله المهيبة التي تحيط به من كل الجوانب، وبين جدرانه تكمن العديد من القصص والأحداث التاريخية التي وقعت منذ آلاف السنين.
وتشير القليوبي إلى أن الدير هو أحد أقدم الأديرة المسيحية التي مازالت تحتفظ بوظيفتها الدينية حتى الآن، ويعود تاريخ تأسيس الدير إلى القرن السادس، وتصفه بأنه "مزيج لا مثيل له من التاريخ والجمال الطبيعي".
وتقول القليوبي إن الجولة داخل الدير كانت مذهلة، حيث زارت مكتبة الدير التي خضعت لعملية تجديد مؤخراً، وهي ثاني أكبر مكتبة في العالم، حيث تضم مجموعة لا تقدر بثمن من نسخ ومخطوطات قديمة بما في ذلك نسخة للإنجيل مكتوبة بخط اليد من العهد الجديد.
وتوضح القليوبي أنها التقت بالشيخ أحمد أبو راشد، من قبيلة الجبيلة، وهو الدليل الذي اصطحبها عبر سانت كاترين، مروراً بجبل سيناء، كما قابلت هناك فراج محمود، المعروف باسم فراج فوكس، في معسكره الشهير، وهو الجندي المجهول لـ"درب سيناء".
وقابلت القليوبي هناك امرأة بدوية تدعى سليمة، تساهم بشكل كبير في مجتمع سانت كاترين من خلال أعمالها اليدوية. وترى القليوبى أن اهتمام سليمة بالتفاصيل في الهدايا التذكارية التي تبيعها، والعاطفة التي تظهرها لإبراز الثقافة البدوية يعد بمثابة شهادة على قوة المرأة المصرية أينما تواجدت، بحسب ما قالته.
وقالت القليوبي:"إنه المكان المثالي للعثور على الذات، فهندسته المعمارية البسيطة وسط المناظر الطبيعية الريفية الجميلة للجبال المحيطة والوديان المزدهرة يترك انطباعاً أبدياً على الزوار، ويظل محفوراً في الذاكرة".
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“The land is the only thing in the world worth working for, worth fighting for, worth dying for, because it's the only thing that lasts".... It was a surreal weekend, visiting St. Catherine, it’s divine mountains, the Monastery, Sadat’s Rest House and it’s people. Love #Egypt.
متحف واستراحة "السادات"
وزارت القليوبي أيضاً استراحة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في وادي الراحة، الواقعة في الجهة الغربية للدير، وافتتحت استراحة "السادات" كمتحف مؤخراً.
وتحتوي الاستراحة على تمثال للرئيس الراحل أنور السادات، وصورة له بالزي العسكري، بالإضافة إلى مقتنياته الشخصية، ومنها ملابس النوم، وسجادة الصلاة، وكتاب قرآن.
وتتكون الاستراحة من غرفة نوم، ومكتب، ومطبخ، وحمام.