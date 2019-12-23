دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل نفسك بين مخالب وأنياب نمر مفترس، لابد أنه شعور لا يُوصف وأن فرص النجاة قد تكون معدومة. فكيف حدثت تجربة الاقتراب من الموت تلك لشابٍ خلال زيارته لحديقة الحيوانات في الرياض، والتي أثارت رعب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مرعب لنمر يحاول أن يفترس شاباً بحديقة الملز في الرياض بالسعودية.

وقال الشاب السوداني، ويدعى محمد عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يا هلا" على روتانا خليجية، إنه خلال زيارته الثانية لحديقة الملز في الرياض، وقع على الأرض بعد أن تجاوز السور الأول.

وشعر عبد المحسن بمخالب النمر الذي ظل يهاجمه لمدة 5 دقائق دون أن يستطيع مقاومته، بحسب ما ذكره خلال المداخلة الهاتفية.

ومن جهتها، أوضحت أمانة منطقة الرياض، في بيان توضيحي، أنه في صباح يوم السبت، بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول، ألقى أحد زوار الحديقة بنفسه داخل حظيرة النمر، مستخدماً حبلاً بحوزته مسبقاً، بعد تجاوزه لحاجز المشاهد، ونزل إلى الأسفل لتهاجمه أنثى النمر، وكانت الحراسات الأمنية في تلك الأثناء تؤدي عملها في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة "النمر بالنغالي".

وأضاف البيان أن الحراسات الأمنية أبلغت إدارة الحديقة، مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة بإطلاق طلقتين لتخدير النمر، وعقب تخديره، تم إخراج الزائر سوداني الجنسية، من قبل حراس الحديقة، بعد تعرضه لإصابات بأماكن متفرقة في جسده.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لعبد المحسن على الفور من قبل طبيب الحديقة، حتى وصول الهلال الأحمر، والدوريات الأمنية، والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث.

ولدى سؤال عبد المحسن عن دافعه للإقدام على تلك الفعلة، ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة، بحسب بيان أمانة منطقة الرياض.