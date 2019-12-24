مواقع طبيعية لم ترها من قبل في الإمارات..بعدسة كاميرا طائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما يربط الناس صور الصحراء أو ناطحات السحاب بميزات دولة الإمارات العربية المتحدة، فما هي الصورة التي تظهر في مخيلتك عندما تفكر بأجمل ما يميز البلاد؟

صحراء في إمارة الشارقة

وقد تكون أبراج، أو ناطحات سحاب، أو حتى أماكن فاخرة، ولكن هل سبق أن تخيلت مياه هادئة أو مرتفعات شاهقة أو حتى مواقع مليئة بالخضار؟

مليحة في إمارة الشارقة

وقرّر رئيس مجموعة الاتصالات في شركة "اينوك"، معاذ رشاد بوخش، أن يظهر الجانب الآخر للإمارات ودبي تحديداً، والتي من النادر أن يراها الناس، بسبب الصورة النمطية التي تتمحور حول ناطحات السحاب والحداثة.

وادي شوكه في إمارة رأس الخيمة

وتختلف صور بوخش عن الصور الأخرى لكونه يركز على التصوير من خلال استخدام الدرون، أو الكاميرا الطائرة، وذلك لكون تلك الآلة تسمح له بالتقاط الصور من زوايا مميزة ومختلفة، إذ قال المصور إن هذا العمل يجمع بين حبه للتكنولوجيا والتصوير، مشيراً إلى أن التصوير باستخدام آلة طائرة يفسح المجال أمام الأشخاص لرؤية الأماكن من منظور مختلف.

ملعب غولف في إمارة دبي

أما فيما يتعلق باختياره للأماكن، فقال بوخش إنه يحاول أن يجد زاوية أخرى في كل صورة، ويختار موقعاً جغرافياً مختلفاً عن الذي سبقه من ناحية التضاريس، ومن ثم يضع المكان على خارطة غوغل لفهم الموقع بطريقة جيدة ومعرفة الشيء المميز فيه.

مسقط في سلطنة عمان

والتقط المصور الإماراتي، لقطات في أماكن مختلفة من دولة الإمارات، ولكنه رأى أن الأراضي الرطبة كانت تحمل إحساساً هادئاً وتضاريس لا يراها سكان الإمارات عن قرب عادة، موضحاً أن التصوير في الأماكن الجبلية كان تحدياً من ناحية تسلق المرتفعات.