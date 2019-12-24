مقطع فيديو يثير تساؤلات المغردين.. في أي اتجاه يتأرجح هذا الشخص؟

نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تذكر الجدل الذي أحدثه الفستان، الذي رآه البعض باللونين الأبيض والذهبي، عام 2015؟ يعود جدل المغردين اليوم، عبر موقع "تويتر"، ولكن حول مقطع فيديو جديد، سيثير فضولك حتماً.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً بين المغردين حول الاتجاه الذي يتخذه هذا الشخص أثناء تأرجحه، سواء كان يواجه البناء أو الكاميرا. ورغم أن الفيديو قد نُشر على موقع "تيك توك"، إلا أنه لاقى انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبسبب وجهات النظر المختلفة وحيرة بعض الأشخاص، قرر بعض المغردين دعم آرائهم بدلائل توضيحية، وذلك من خلال التقاط صور من الفيديو، تظهر اتجاه القدمين نحو الكاميرا، على سبيل المثال.

وفي تغريدة نشرها أحد الأشخاص، عبر موقع "تويتر"، كتب: "كل شخص يراه مواجهاً البناء، فهو بحاجة إلى إجراء فحص لرأسه".

ولكن، يبدو أنه استطاع بعض المغردين رؤية الاتجاهين معاً، أي تارة نحو البناء وتارة أخرى نحو الكاميرا، مما جعلهم في حيرة من أمرهم أكثر.

فهل مقطع الفيديو هو مجرد خدعة بصرية، كما حدث مع صورة الفستان، الذي أحدث جلبة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟