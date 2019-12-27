دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ليلة من الطرب العربي الأصلي.. تستضيف أوبرا دبي الفنانة المصرية الراحلة، أم كلثوم، لليلتين متتاليتين، في مرة هي الأولى من نوعها، باستخدام تقنية الـ "هولوغرام".

وأقامت أم كلثوم، التي تعرف بـ"كوكب الشرق"، حفلها الأول يوم أمس، الخميس 26 ديسبمر/ كانون الأول، في دبي أوبرا. وإذا فاتتك الحفلة، فستطل المغنية المصرية للمرة الثانية اليوم، 27 ديسبمر/ كانون الأول، على المسرح نفسه.

ولن تكون أم كلثوم وحدها على منصة دبي أوبرا، إذ ستشاركها الحفل حفيدتها سناء نبيل، التي أدهشت جمهور برنامج "Arabs Got Talent"، بموهبتها الغنائية. ليس ذلك فحسب، وإنما سيكون عرض الـ "هولوغرام" مدعوماً بفرقة أوركسترا حية.

وفي مقطع فيديو نشره حساب دبي أوبرا الرسمي على موقع "إنستغرام" للمغنية المصرية، علّق قائلاً: "عرض مذهل يجمع بين أصالة الموسيقى، وأهم صوت نسائي في العالم العربي، وأحدث التقنيات".

وأضاف الحساب قائلاً: "يشكل هذا الحفل تحية لأيقونة الفن العربي الراحلة، السيدة أم كلثوم".

ورغم أنها تركت معجبيها منذ عقود، إلا أنا أغاني كوكب الشرق لا تزال تتردد حتى يومنا هذا في منازل من يحن إلى الزمن الجميل. ويُذكر أن الراحلة أم كلثوم قد أبهرت الجماهير، بظهورها باستخدام تقنية الـ"هولوغرام"، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني 2019.