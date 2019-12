View this post on Instagram

Join us on 26 & 27 of December to experience the UAE’s first hologram concert of the late Egyptian icon Umm Kulthum. Embark on a journey into great classic Arabic singing at this nostalgic evening of music and entertainment, accompanied by a 20-piece live orchestra.⁠ Umm Kulthum's granddaughter and Arabs Got Talent contestant Sana’a Nabil will also perform during the concert, as an ultimate tribute to one of the greatest Arab singers of all time. ⁠ ⁠ انضموا الينا في 26 و 27 ديسمبر للاستمتاع بليلة من الطرب العربي في الحفل الهولوجرامي الأول للفنانة الراحلة أم كلثوم "كوكب الشرق" وذلك بصحبة الأوركسترا وبمشاركة حفيدة أم كلثوم ونجمة برنامج "آراب غوت تالنت" سناء نبيل. عرضٌ مذهل يجمع بين أصالة الموسيقى وأهمّ صوتٍ نسائي في العالم العربي وأحدث التقنيات، ويشكّل تحيةً لأيقونة الفنّ العربي الراحلة السيدة أم كلثوم.⁠ ⁠ ⁠ @ndp.dubai⁠ @dsfsocial ⁠ @dubai_calendar⁠ ⁠ #DubaiOpera #Hologram