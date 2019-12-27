ليلة من الطرب العربي الأصيل.. أم كلثوم "تغني" في دبي بـ"الهولوغرام" لأول مرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ليلة من الطرب العربي الأصلي.. تستضيف أوبرا دبي الفنانة المصرية الراحلة، أم كلثوم، لليلتين متتاليتين، في مرة هي الأولى من نوعها، باستخدام تقنية الـ "هولوغرام".
وأقامت أم كلثوم، التي تعرف بـ"كوكب الشرق"، حفلها الأول يوم أمس، الخميس 26 ديسبمر/ كانون الأول، في دبي أوبرا. وإذا فاتتك الحفلة، فستطل المغنية المصرية للمرة الثانية اليوم، 27 ديسبمر/ كانون الأول، على المسرح نفسه.
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Join us on 26 & 27 of December to experience the UAE’s first hologram concert of the late Egyptian icon Umm Kulthum. Embark on a journey into great classic Arabic singing at this nostalgic evening of music and entertainment, accompanied by a 20-piece live orchestra. Umm Kulthum's granddaughter and Arabs Got Talent contestant Sana’a Nabil will also perform during the concert, as an ultimate tribute to one of the greatest Arab singers of all time. انضموا الينا في 26 و 27 ديسمبر للاستمتاع بليلة من الطرب العربي في الحفل الهولوجرامي الأول للفنانة الراحلة أم كلثوم "كوكب الشرق" وذلك بصحبة الأوركسترا وبمشاركة حفيدة أم كلثوم ونجمة برنامج "آراب غوت تالنت" سناء نبيل. عرضٌ مذهل يجمع بين أصالة الموسيقى وأهمّ صوتٍ نسائي في العالم العربي وأحدث التقنيات، ويشكّل تحيةً لأيقونة الفنّ العربي الراحلة السيدة أم كلثوم. @ndp.dubai @dsfsocial @dubai_calendar #DubaiOpera #Hologram
ولن تكون أم كلثوم وحدها على منصة دبي أوبرا، إذ ستشاركها الحفل حفيدتها سناء نبيل، التي أدهشت جمهور برنامج "Arabs Got Talent"، بموهبتها الغنائية. ليس ذلك فحسب، وإنما سيكون عرض الـ "هولوغرام" مدعوماً بفرقة أوركسترا حية.
وفي مقطع فيديو نشره حساب دبي أوبرا الرسمي على موقع "إنستغرام" للمغنية المصرية، علّق قائلاً: "عرض مذهل يجمع بين أصالة الموسيقى، وأهم صوت نسائي في العالم العربي، وأحدث التقنيات".
وأضاف الحساب قائلاً: "يشكل هذا الحفل تحية لأيقونة الفن العربي الراحلة، السيدة أم كلثوم".
ورغم أنها تركت معجبيها منذ عقود، إلا أنا أغاني كوكب الشرق لا تزال تتردد حتى يومنا هذا في منازل من يحن إلى الزمن الجميل. ويُذكر أن الراحلة أم كلثوم قد أبهرت الجماهير، بظهورها باستخدام تقنية الـ"هولوغرام"، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني 2019.