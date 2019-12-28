دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلان عن أول حفل لرأس السنة الميلادية بتاريخ المملكة العربية السعودية بمركز ملهم في العاصمة، الرياض، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء على صفحاتهم صورا لمنشورات عن الحفل الذي أعلن أنه سيعقد بين الساعة الـ6 مساء والـ1 بعد منتصف الليل الأول من يناير/ كانون الثاني 2020، والبرامج التي يتضمنها من ألعاب نارية و"دي جي" وعروض غيرها.

من جهتها نفت هيئة الترفيه في المملكة، في بيانا نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيه: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي".

وأكدت الهيئة في بيانها على أنه "تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه."