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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جمالها لا يوصف، طبيعتها خلابة، وتاريخها عريق.. بهذه الجمل الثلاثة، يصف المصور السعودي، عبدالقادر المالكي، سحر قرية "أصفة"، التي تقع في محافظة الطائف.

على هضبة صغيرة في جبل ابراهيم، والمعروف بالجبل الأبيض، تجد قرية المالكي، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 500 عام، وهي تحمل بين تفاصيلها تراثاً معمارياً ساحراً وتكوينات رائعة.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور السعودي: "هذه القرية قد هجرها سكانها بغية البحث عن حياة أفضل، حيث انتقلوا إلى المدن التي تتوفر فيها الخدمات".

وتهدف صور المالكي إلى الحفاظ على تراث قرية "أصفة" والاهتمام بها أكثر حتى تكون إحدى أبرز الوجهات السياحية التي يزورها الناس في المملكة العربية السعودية.

تتميز هذه القرية السعودية بوجود مزارع ومنازل كثيرة، بُنيت من الحجارة بشكل أساسي. ليس ذلك فحسب، وإنما كانت تشتهر سابقاً بزراعة الرمان، والعنب، والمشمش، وغيرها من أنواع الفواكه والخضراوات.

ويعمل المصور السعودي اليوم على توثيق قرية "أصفة" السعودية عن قرب أكثر، وأن يُشارك هذه التجربة مع فوتوغرافيين آخرين، كونها مكاناً مفتوحاً للجميع.