بين القطرية والإماراتية والاتحاد.. من فاز بأكثر طيران آمن للعام 2020؟

نشر الخميس ، 02 يناير / كانون الثاني 2020

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشر موقع "ايرلاين راياتغز" المتخصص بشؤون المنتج والأمن الجوي قائمة بأكثر خطوط الطيران أمنا للعام 2020 من بين 405 شركات طيران يراقبها حول العالم.

على الصعيد العربي كان التنافس وفقا للتقرير بين كل من الخطوط الجوية القطرية وطيران الاتحاد الإماراتي وطيران الإمارات بالإضافة إلى طيران الملكية الأردنية.

واحتل طيران الاتحاد المرتبة الأولى عربيا والرابعة على التقرير العالمي.

تلاه في المرتبة الثانية عربيا طيران قطر الخامس على الترتيب العالمي.

في حين احتل طيران الإمارات المرتبة الثالثة عربيا والسابعة دوليا.

لتحتل الملكية الأردنية المرتبة الرابعة عربيا والـ15 على مستوى العالم.

أما بالنسبة لأفضل 3 شركات من ناحية الأمن وفقا للتقرير، فجاءت شركة كانتاس بالمرتبة لاأولى تلاها الطيران النيوزلندي وطيران EVA في المرتبة الثالثة.