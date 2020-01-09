راس شيطان.. ملاذ الباحثين عن الاسترخاء في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتسم صحراء سيناء بالمناطق الصحراوية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والتي تستقطب العديد من السياح الأجانب في الآونة الأخيرة بعد أن كانت بمثابة مناطق مجهولة، ويروي المصور المصري فارس حرز تجربة التصوير في نويبع، حيث وثق منطقة "راس شيطان"، والتي تعد بمثابة ملاذ لعشاق الطبيعة والتأمل.

منطقة راس شيطان

ومن وجهة نظر حرز، تعد "راس شيطان" من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في مدينة نويبع، ويقول إن "طبيعة المكان هناك ساحرة للغاية، وهي عبارة عن مخيمات منصوبة على شاطئ خليج العقبة، حيث تقدم المأكولات البدوية مثل أسماك البحر الأحمر، والدجاج المحضر على الطريقة البدوية.

هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن ممارستها بمنطقة راس شيطان

وتقع منطقة راس شيطان بين مدينتي نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء. وتتوسط مجموعة من الجبال التي تغطيها المياه، والأودية، والكهوف، والسهول، كما تشتهر المنطقة بغناها بالشعاب المرجانية الصلبة، والأخطبوط، وأسماك "البافر"، و"الجروبر القمرية" و"شقائق النعمان" بمختلف أشكالها وألوانها، بحسب ما ذُكر عبر صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

خليج العقبة

ويوضح حرز لموقع CNN بالعربية أن أصل تسمية المنطقة بـ"راس شيطان" يأتي من اسم المكان الأصلي "راس الشطان"، وتتسم المنطقة بهذا الاسم نسبةً لبدايتها بشاطئ ونهايتها بآخر، وتحول الاسم الأصلي إلى "راس شيطان" نظراً لأن رواد المكان كانوا من الأجانب، وكان يصعب عليهم نطقه، بحسب ما ذكرته صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموقع "فيسبوك".

منطقة راس شيطان

ويمتاز المكان ببساطته بعيداً عن أي تكلف تتسم به حياة المدينة، والتقط حرز هناك صوراً للطبيعة، ويرى حرز أنه في استطاعة أي شخص أن يهرب من المدينة ويستقر في هذا المكان، الذي وصفه بـ"جنة الله على الأرض"، وينصح من يريد أن ينعزل لفترة ما أن يذهب إلى هناك حتى على سبيل الاستجمام فقط.

تقع راس شيطان وسط مجموعة من الجبال التي تغطيها المياه والأودية والكهوف والسهول

ويقول حرز إن بعض التحديات التي واجهته عند التقاط تلك الصور هي بُعد الأماكن عن بعضها، إذ كان يقضي ساعات في المشي لالتقاط صورة لجبل وقت الغروب أو تصوير النجوم، مشيراً إلى أن جمال السماء فى جنوب سيناء عظيم، وقد يمثل ارتفاع درجات الحرارة من الحين للآخر تحدياً.

تقع قلعة زمان على قمة تلة صحراوية بين مدينتي طابا ونويبع في مشهد ساحر يطل على خليج عقبة

ويقول حرز إنه بدأ بتوثيق المناطق الصحروية بسيناء منذ 5 سنوات، وكانت أولى رحلاته إلى دير سانت كاترين خلال رأس السنة الميلادية لعام 2014، ومنذ ذلك الوقت عزم حرز على أن يزور سيناء بأكملها ويوثق جمالها المخفي عن عيون الناس.

يقع وادي الوشواشي بالقرب من نويبع في جنوب سيناء

وتتميز منطقة راس شيطان بالهدوء والطبيعة الخلابة التي توفر فرصة الاستجمام والاستمتاع بالهواء النظيف في عزلةٍ تامة، ويشير حرز إلى أنه يمكن استئجار كوخ فوق تلةٍ تطل على البحر للاستمتاع بالمشاهد الساحرة للجبال والبحر معاً بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية.

ساحل منطقة رأس شيطان

ويضيف حرز أن الأسعار هناك رخيصة جداً مقارنةً بأي مكان آخر فى جنوب سيناء، كما أن الإقامة هناك مريحة وتطل على البحر الأحمر مباشرةً، حيث يمكن ممارسة العديد من الأنشطة مثل السباحة، والغوص، للاستمتاع بمنظر الشعاب المرجانية والحياة البحرية.

ويقول حرز إن لقطاته نالت إعجاب متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفعه لنشر المزيد من الصور عن "جمال مصر المنسي".