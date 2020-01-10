كييف، أوكرانيا (CNN)-- لفتت الدنمارك اهتمام العديد من السياح، بسبب مطابخها الاسكندنافية الحديثة، وتصاميمها الساحرة، ومدنها النظيفة، وسواحلها الجميلة.. هذه المميزات التي تساعدها على أن تكون أسعد الدول على وجه الأرض.

ولكن، من المهم أيضاً تسليط الضوء على أبرز مناطق الجذب السياحية، التي تجعلها تستحق الزيارة.. إليك أجمل 9 قلاع في الدنمارك:

قلعة "كرونبورغ"

تعتبر هذه القلعة، التي تقع في مدينة هيلسينجور الدنماركية، أحد مواقع التراث العالمي للـ "يونسكو"، حيث تسنح لك فرصة مراقبة المضيق الذي يفصل الدنمارك عن السويد. وشُيدت القلعة في القرن الخامس عشر، إذ تتميز بممراتها الغامضة وقاعاتها وأبراجها المحصنة.

قلعة "فردريكسبورج"

تعد أول قلعة دنماركية بُنيت داخل البلاد، أي بعيداً عن الساحل، وأُنشأت "فردريكسبورج" لأسباب ترفيهية، وليست دفاعية، وهذا يفسر تصميمها الذي يشبه القلاع بالقصص الخيالية.

قلعة "هيرميتيج"

تعد هذه القلعة بمثابة نزل للصيادين، إذ لا تتميز بتصميمها الهندسي فحسب، وإنما أيضاً بغابة الغزلان التي تحاوط القصر. ويُذكر أن الغابة أُدرجت على لائحة التراث العالمي لليونسكو، عام 2015.

قلعة "أمالينبورج"

يتألف القصر من 4 مبان متماثلة، صُممت بداية لنبلاء العاصمة الدنماركية. ومن ثم انتقلت العائلة المالكة إلى القصر، في نهاية القرن الثامن عشر، بعد أن تسبب حريق في تدمير قصرهم القديم "كريستيانسبورج"، الذي أصبح اليوم مقراً لحكومة البلاد.

قلعة "فريدينسبورج"

تعد "فريدينسبورج" إحدى أكثر القلاع المحببة لأفراد العائلة المالكة بالدنمارك، حيث احتفلت الملكة مارغريت الثانية بجميع أعياد ميلادها في هذه القلعة، كما أقامت الأميرة بينديكت حفل زفافها بكنيسة القصر. واستخدمها ولي عهد الدنمارك، فريدريك كريستيان والأميرة ماري، خلال فصلي الربيع والخريف.

قلعة " كريستيانسبورج"

يعد هذا البناء الوحيد في العالم، الذي يضم جميع فروع السلطة الرسمية، وهي التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. ورغم مخاطر جمع هذه الفروع معاً، إلا أن قصة نجاح الدنمارك تثبت العكس تماماً.

تستضيف القلعة جميع حفلات الاستقبال والاجتماعات، التي تقام مع الوفود الرسمية بالبلاد. وتتميز القلعة بإطلالة على العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، وكنيسة القلعة. كما تطل أيضاً على أطلال قلعتين سابقتين.

قلعة "روزنبورغ"

تأخذك هذه القلعة في رحلة لاستكشاف الماضي الملكي عن البلاد، فهو بمثابة جوهرة عصر النهضة المعمارية، وسط كوبنهاغن، يعرض مجموعات ملكية فريدة من نوعها، مثل التاج الملكي أو كرسي العرش في البلاد.

قلعة "إيجيسكوف "

تتميز القلعة بوجود ساحات فسيحة وحدائق جميلة. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً تعد واحدة من القلاع العديدة التي يمتلكها القطاع الخاص بالبلاد. وإذا كنت من محبي السيارات الكلاسيكية، فيحتضن القصر معرضاً يضم أكثر من 50 سيارة، من عصور مختلفة.

قلعة "هامرشيس"

تقع القلعة فوق المنحدرات الصخرية، في الطرف الشمالي لجزيرة بورنهولم الدنماركية، وهي تعد من أكبر القلاع المحصنة في شمال أوروبا. ورغم أن القلعة أصبحت حطاماً اليوم، إلا أنها تروي قصصاً عديدة عن الحروب والمعارك الشرسة، التي وقعت خلال العصور المظلمة.