دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيّل نفسك أمام أحد أخطر الثعابين السامة في العالم، ستشعر بالهلع حتماً، وربما ستظن أن حياتك قد آن أجلها.. ولكن، عندما يتواجد شغف تصوير تلك الثعابين بداخلك، فإن هذا الشعور سيمحي جميع مخاوفك حتماً.

ويميل المصور السعودي، سعد آل مداوي، إلى رصد الحياة البرية بعدسة كاميرته، التي لا يفارقها ليوم واحد منذ 15 عاماً.

وإذا نظرت إلى صور آل مداوي، ستُلاحظ أن غالبيتها تتمحور حول الثعابين بسبب كثرتها في جنوب السعودية. وقد تظن بداية أن المصور السعودي يرصد الأفاعي غير السامة، ولكنك على خطأ!

الثعبان الأسود الخبيث

وكان آل مداوي قد وثق أحد أخطر الأفاعي السامة بالعالم في جنوب البلاد، والتي تُعرف باسم "الأسود الخبيث"، فهي قادرة على القضاء على شخص بالغ بغضون 8 إلى 10 دقائق.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المصور السعودي إن هذا الثعبان الوحيد في العالم، الذي لا يمسك اليد مباشرة، بل يقوم بلدغك دون أن يفتح فمه، موضحاً أن الثعبان "قادر على إخراج أنيابه وفمه مغلق".

كيف يتعامل المصور السعودي مع الثعابين؟

ويميل آل مداوي إلى توثيق الثعابين في حالتها الطبيعية، دون التعامل معها بشكل مباشر، فأساليبها المعيشية تختلف باختلاف تضاريس البلاد.

ثعبان ينقض على كاميرا المصور السعودي

وعادة ما يضع آل مداوي كاميرته أمام الأفعى أو خلفها، بحسب زاوية التصوير التي يرغب في التقاطها، ولكن في إحدى المرات حدث موقف مفاجئ لم يكن في الحسبان.

وبشكل غريب وأسلوب مختلف عن مثيلاتها، كانت إحدى أفاعي الكوبرا شرسة وهجومية للغاية. وبعد أن شعرت بخطورة على حياتها من قبل المصور، هاجمت كاميرا آل مداوي، التي أخافتها بشدة، والتفت بجسدها على العدسة لتواجه المصور.

ورغم استيلاء الكوبرا على العدسة لعدة دقائق، استطاع آل مداوي استرجاعها باستخدام غصن الشجرة لإبعاد الأفعى.

وتقع غالبية الثعابين السامة في مناطق تهامة، جنوب السعودية، فحركتها السريعة ترهق المصور السعودي إلى حد كبير، خشية أن تنقض عليه في وقت الغفلة.

موقف لا ينساه المصور السعودي

وكان يبحث آل مداوي عن الأفعى المنشارية، وهي صاحبة ثامن أقوى سم بالعالم، في أحد الأودية. وبدوره، حرص على أن يكون تركيز نظره إلى الأسفل، بسبب تشابه لون هذه الأفعى مع لون الأرض.

وأوضح المصور السعودي: "عندما نظرت إلى قدمي، لاحظت أنني أقف على الأفعى، فابتعدت عنها فوراً.. يبدو أنها كانت نائمة وشعرت بالخوف".

وفي نصيحة قدمها آل مداوي لجميع مصوري الحياة البرية والفطرية، قال: "يجب التعامل بحدذر مع كل ما يشكل خطراً صريحاً على حياتك، وعدم أخذ الأمر بتهاون".